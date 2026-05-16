Moira Lanesán en Pico Truncado: “La gente me votó para estar con ellos y acá estoy, sea en Buenos Aires, en cada localidad, en cada hogar o con cada joven que sueña con un futuro mejor”

La diputada nacional Moira Lanesan Sancho visitó la localidad de Pico Truncado, donde mantuvo una intensa agenda de reuniones con médicos, profesionales, comerciantes, vecinos, trabajadores y jóvenes; quienes le manifestaron su profunda preocupación por el difícil contexto económico y la falta de oportunidades que afecta a la zona norte de Santa Cruz

Durante los encuentros, la legisladora escuchó los reclamos de distintos sectores que atraviesan una situación crítica: desde la pérdida de poder adquisitivo, la imposibilidad de pagar boletas de luz y gas hasta el cierre de comercios y la ausencia de inversiones estatales junto con la falta de oportunidades para la juventud. “El norte de Santa Cruz está siendo castigado por las motosierras de Vidal y Milei. No podemos permitir que nuestras localidades queden en el abandono”, denunció Lanesan.

Consultada sobre su trabajo legislativo y su presencia en el territorio, la diputada fue contundente: “La gente me votó para estar con ellos, y acá estoy: sea en Buenos Aires, en cada localidad, en cada hogar o con cada joven que sueña con un futuro mejor”.

Con el respaldo del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, Lanesan reafirmó su compromiso de mantener la agenda territorial más allá de los tiempos electorales y declaró: “Hay que recorrer el territorio siempre, no solo en campaña. Voy a cumplir mi compromiso con todas las localidades de la provincia.”