El Gobierno de Santa Cruz expresó su pesar por el fallecimiento de Ángel “Chapa” Medina

El Gobierno de Santa Cruz manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de Ángel “Chapa” Medina, secretario gremial e histórico dirigente del Sindicato de Camioneros de Caleta Olivia y referente del movimiento obrero en la provincia.

Reconocido por su extensa trayectoria sindical, Medina dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores camioneros, consolidándose como una figura de fuerte compromiso con el sector y con la realidad social de la zona norte santacruceña.

Desde el Ejecutivo Provincial acompañaron a la familia, amigos y compañeros de militancia sindical en este difícil momento, destacando el legado de trabajo, compromiso y representación que dejó a lo largo de los años dentro de la actividad gremial.

Asimismo, remarcaron que su figura permanecerá ligada a la historia sindical de Santa Cruz y al acompañamiento permanente de los trabajadores de la actividad camionera.