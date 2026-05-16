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El Gobierno de Santa Cruz expresó su pesar por el fallecimiento de Ángel “Chapa” Medina

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El Gobierno de Santa Cruz manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de Ángel “Chapa” Medina, secretario gremial e histórico dirigente del Sindicato de Camioneros de Caleta Olivia y referente del movimiento obrero en la provincia.

Reconocido por su extensa trayectoria sindical, Medina dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores camioneros, consolidándose como una figura de fuerte compromiso con el sector y con la realidad social de la zona norte santacruceña.

Desde el Ejecutivo Provincial acompañaron a la familia, amigos y compañeros de militancia sindical en este difícil momento, destacando el legado de trabajo, compromiso y representación que dejó a lo largo de los años dentro de la actividad gremial.

Asimismo, remarcaron que su figura permanecerá ligada a la historia sindical de Santa Cruz y al acompañamiento permanente de los trabajadores de la actividad camionera.

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