Terrenos en Río Gallegos: otras 26 familias dieron un paso clave hacia la casa propia

Fue en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Como parte de la política de gestión de Claudio Vidal, el IDUV formalizó las actas de adjudicación de terrenos. También ratificó que seguirán las entregas al tiempo que se avanza en las redes de servicios.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), concretó este jueves una nueva entrega de actas de adjudicación de terrenos a 26 familias de Río Gallegos, en el marco de una política habitacional orientada a ampliar el acceso a la tierra y fortalecer el desarrollo urbano de la ciudad.

El acto se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y fue encabezado por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el presidente del IDUV, Marcelo De La Torre; y el titular del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay.

Durante la ceremonia, las familias adjudicatarias recibieron la documentación que les permitirá comenzar a proyectar y avanzar en la construcción de sus futuros hogares, en línea con las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal.

Acompañaron e hicieron entrega de parte de las actas los ministros de Desarrollo Social Sebastián Giorgión, de Salud Lorena Ross y de la Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio. Lo propio hizo, el intendente de El Chaltén, Néstor Tico.

Entrega de terrenos en Santa Cruz: el compromiso de avanzar todos los meses

En ese contexto, Marcelo De La Torre destacó el valor social de cada adjudicación y el trabajo que lleva adelante el personal del organismo provincial para sostener el proceso de entrega de tierras.

“Para nosotros es una enorme satisfacción poder acompañar a cada familia en este momento tan importante, que representa el inicio de un sueño personal y familiar. Nada de esto sería posible sin el compromiso diario de los trabajadores del IDUV”, expresó el titular del organismo.

De la Torre remarcó que el Gobierno provincial mantiene el objetivo de avanzar de manera sostenida con nuevas adjudicaciones. “Tal como lo planteó el gobernador Claudio Vidal, todos los meses vamos a continuar realizando entregas de terrenos porque asumimos ese compromiso con los vecinos y vecinas”, afirmó.

Obras e infraestructura para acompañar el crecimiento de Río Gallegos

El titular del IDUV también anticipó avances en materia de infraestructura para distintos sectores de la capital santacruceña, con el objetivo de acompañar el crecimiento urbano y garantizar servicios esenciales.

A modo de ejemplo anunció que, próximamente, se licitarán obras de servicios para los barrios 22 de Septiembre y Chimen Aike, lo que permitirá mejorar las condiciones de urbanización y consolidar el desarrollo de esas zonas de Río Gallegos.