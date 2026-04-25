“Team Fénix” protagonizó una noche especial en los estudios de Frecuencia Patagonia

Durante la noche del viernes, los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3 recibieron la visita de la escuela de kickboxing Team Fénix, encabezada por el profesor Alexis Almonacid, en una edición especial del programa Centralizate.

La propuesta permitió conocer más de cerca el trabajo que viene desarrollando la institución y el crecimiento sostenido de una disciplina que cada vez suma más practicantes en la ciudad. Junto a Almonacid también participaron integrantes del equipo: Gonzalo, Angélica, Kevin, Bayron, Julieta y Sergio, quienes compartieron sus experiencias personales, el compromiso diario con los entrenamientos y los objetivos deportivos que persiguen.

A lo largo de la entrevista, los invitados destacaron la importancia de la constancia, la disciplina y el compañerismo dentro del grupo, valores fundamentales que forman parte de la identidad de Team Fénix. Además, comentaron cómo es la preparación física y mental que demanda el kickboxing, así como también el acompañamiento que reciben quienes recién se inician en la actividad.

Durante la charla también adelantaron que ya se encuentran en plena preparación para los próximos desafíos competitivos. En ese sentido, señalaron que participarán de un torneo previsto para el mes de mayo en Las Heras, mientras que en junio tendrán otra importante presentación en Caleta Olivia, competencias para las que varios alumnos se vienen entrenando intensamente.

Asimismo, remarcaron que actualmente se encuentran en la búsqueda de sponsors y colaboradores que puedan acompañar a los competidores, colaborando con gastos de viajes, inscripciones e indumentaria para que más alumnos tengan la posibilidad de representar al equipo en cada evento.

Desde la escuela también invitaron a la comunidad a seguir sus actividades y novedades a través de su cuenta oficial de Instagram, donde comparten entrenamientos, resultados y toda la actualidad del grupo. Además, recordaron que desarrollan sus actividades en la sede del club ubicada en el barrio 3 de Febrero.

Con una entrevista dinámica y cargada de anécdotas, la visita de Team Fénix dejó una noche distinta en el aire de Frecuencia Patagonia 99.3, acercando a la audiencia el trabajo constante que realizan muchos deportistas locales día tras día.