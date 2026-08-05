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Sparthenics Games II: Caleta Olivia se prepara para la gran competencia de calistenia

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El evento, organizado por Sparthenics Gym con el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia, se realizará el próximo 27 de septiembre en el gimnasio «Enrique Mosconi» y reunirá a competidores de distintos puntos del país en una jornada que busca posicionar a la ciudad como referente de la disciplina. 

Esta mañana, en conferencia de prensa, el director de Deportes, Juan Nieto; junto a la subsecretaria del área, Carla Tevez; y el propietario de Sparthenics Gym y coach de calistenia, Uriel Fernández, brindaron detalles de la segunda edición de la competencia que continúa creciendo y consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región.

En este marco, Fernández destacó que la convocatoria reunirá a atletas de distintas localidades, y contará con la participación especial de Jeremías Hervatín, y Santino Bruschini, considerados entre los máximos exponentes de la disciplina en nuestro país. “Es una competencia que trascendió a nivel austral, la más importante a nivel Patagónico”, subrayó. 

El encuentro contará con categorías femeninas y masculinas en nivel principiante, intermedio y avanzado, sin límite de edad y con parámetros de fuerza o de técnica. También se incluye una instancia destinada a niños y niñas de entre 8 y 11 años. Cada categoría deberá afrontar entre dos y tres circuitos de resistencia, clasificando a las instancias finales los mejores desempeños.

“Todo el que sea aficionado al entrenamiento de fuerza y sienta que también tiene resistencia está invitado a sumarse al evento”, resaltó Uriel Fernández, al convocar a deportistas de toda la región. 

En este sentido, informó que los interesados podrán completar el formulario de inscripción a través de las redes sociales de Sparthenics Gym, accediendo hasta el 15 de agosto a la promoción de dos competidores por 80 mil pesos. Posteriormente, el valor será de 70 mil pesos por participante.

Finalmente, Fernández valoró el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud para concretar la competencia y resaltó que “es un evento único que no se ha vivido en Argentina todavía y vamos a tener el placer de vivirlo por primera vez en Caleta Olivia, la intención de todo este evento es poner no solo a la ciudad, sino a la calistenia en la Patagonia y entrar en el calendario nacional”.

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