Sparthenics Games II: Caleta Olivia se prepara para la gran competencia de calistenia

El evento, organizado por Sparthenics Gym con el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia, se realizará el próximo 27 de septiembre en el gimnasio «Enrique Mosconi» y reunirá a competidores de distintos puntos del país en una jornada que busca posicionar a la ciudad como referente de la disciplina.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el director de Deportes, Juan Nieto; junto a la subsecretaria del área, Carla Tevez; y el propietario de Sparthenics Gym y coach de calistenia, Uriel Fernández, brindaron detalles de la segunda edición de la competencia que continúa creciendo y consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región.

En este marco, Fernández destacó que la convocatoria reunirá a atletas de distintas localidades, y contará con la participación especial de Jeremías Hervatín, y Santino Bruschini, considerados entre los máximos exponentes de la disciplina en nuestro país. “Es una competencia que trascendió a nivel austral, la más importante a nivel Patagónico”, subrayó.

El encuentro contará con categorías femeninas y masculinas en nivel principiante, intermedio y avanzado, sin límite de edad y con parámetros de fuerza o de técnica. También se incluye una instancia destinada a niños y niñas de entre 8 y 11 años. Cada categoría deberá afrontar entre dos y tres circuitos de resistencia, clasificando a las instancias finales los mejores desempeños.

“Todo el que sea aficionado al entrenamiento de fuerza y sienta que también tiene resistencia está invitado a sumarse al evento”, resaltó Uriel Fernández, al convocar a deportistas de toda la región.

En este sentido, informó que los interesados podrán completar el formulario de inscripción a través de las redes sociales de Sparthenics Gym, accediendo hasta el 15 de agosto a la promoción de dos competidores por 80 mil pesos. Posteriormente, el valor será de 70 mil pesos por participante.

Finalmente, Fernández valoró el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud para concretar la competencia y resaltó que “es un evento único que no se ha vivido en Argentina todavía y vamos a tener el placer de vivirlo por primera vez en Caleta Olivia, la intención de todo este evento es poner no solo a la ciudad, sino a la calistenia en la Patagonia y entrar en el calendario nacional”.