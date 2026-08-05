La senadora Gadano destacó la eliminación del capítulo sobre tierras rurales: “La Argentina no está en venta”

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, destacó que, tras semanas de diálogo y trabajo legislativo, se logró eliminar del proyecto de ley el capítulo referido a las tierras rurales, que proponía derogar el límite vigente para la venta de tierras a extranjeros.

“Gracias a los argentinos que levantaron su voz; a los senadores que trabajamos desde el primer día para que no se modifique la Ley 26.737; y a la vicepresidenta de la Nación, que acompañó ese proceso; hoy logramos que el capítulo sobre tierras rurales quedara fuera de la ley”, expresó Gadano.

La legisladora explicó que el texto original eliminaba el tope del 15% establecido por la Ley de Tierras Rurales, lo que hubiera permitido ampliar sin restricciones la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

“Argentina necesita generar confianza e inversiones, pero eso no puede hacerse a costa de resignar herramientas que protegen nuestro territorio y nuestra soberanía. Proteger la propiedad privada no significa poner a la Argentina en venta”, concluyó.