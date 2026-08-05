Seguel: “Hemos logrado que 20 vecinos tengan la casa propia”

El procedimiento se desarrolló en la sede de Lotería para Obras de Acción Social mediante un sistema informático diseñado especialmente para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades. La iniciativa permitió que familias de Río Gallegos, con hasta 20 años de antigüedad en el padrón, dieran un paso decisivo hacia el acceso a su hogar.

El presidente de Lotería para Obras de Acción Social, Claudio Seguel, junto al gerente de Hábitat del Instituto Desarrollo urbano y Vivienda (IDUV), Pablo Cruz, encabezaron en el salón “Antonio Salvatori” un histórico sorteo público para adjudicar 20 viviendas en Río Gallegos. El procedimiento se realizó en la sede de Lotería mediante un software desarrollado especialmente para garantizar la transparencia del sistema.

La jornada formalizó el acceso a la propiedad para grupos familiares de la capital santacruceña que contaban con hasta dos décadas de antigüedad en el padrón provincial.

Con el evento, el Gobierno de Santa Cruz, garantizó un mecanismo de preadjudicación transparente para vecinos de la provincia representando un avance clave en la democratización del acceso a las soluciones habitacionales públicas.

Transparencia institucional y desarrollo informático

La Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) fue la sede de un sorteo público que implementó por primera vez un software exclusivo para la asignación de viviendas. La tecnología desarrollada permitió transparentar la selección aleatoria ante la comunidad, optimizando los recursos del Estado provincial.

Respecto al trabajo desplegado por el organismo, Claudio Seguel afirmó que “es la primera vez que se realiza; felicito a todos los miembros del personal de Lotería que hizo posible que esto salga perfecto y estoy muy contento por las 20 familias que salieron pre adjudicadas”.

La herramienta digital posibilitó procesar las categorías de puntuación en tiempo real y ofreció garantías de equidad a todos los postulantes.

En relación con los próximos eventos, Claudio Seguel anunció que “el próximo 16 de agosto estaremos en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena con el Telebingo presencial, por lo que invitamos a los vecinos a acompañarnos para seguir ayudándonos entre todos”.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría Gerencia de Producción y Contenidos.