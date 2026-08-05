Santa Cruz se prepara para un marcado descenso de temperaturas con nevadas y bancos de niebla

El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), informa que durante los próximos días se registrarán condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores de la provincia, con precipitaciones, nieblas persistentes, temperaturas bajo cero y probabilidad de formación de hielo sobre la calzada. Solicitan a quienes deban viajar extremar las medidas de precaución y consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier recorrido.

Inestabilidad y niebla

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), a través de su Departamento de Meteorología y Climatología, emitió el Informe Meteorológico N°048/2026, en el que anticipa un cambio significativo en las condiciones del tiempo para gran parte del territorio santacruceño durante los próximos días.

De acuerdo con el informe, para lo que resta de la jornada se mantendrá la inestabilidad sobre la costa atlántica, especialmente en el sudeste provincial, con lluvias débiles hasta la tarde. Hacia la noche se prevé la formación de bancos de niebla en gran parte de la provincia, con mayor probabilidad en los valles del centro-sur y en sectores cercanos a cuerpos de agua.

Lluvias y nevadas sobre el oeste de la provincia

Durante la madrugada del jueves 6 de agosto, las nieblas continuarán presentes y serán más densas sobre el sudeste provincial. Asimismo, se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve sobre el oeste de Santa Cruz, con posible afectación de los corredores viales del oeste y sudoeste. Estas condiciones podrían extenderse hasta la madrugada del viernes y repetirse durante la tarde en sectores cordilleranos del Parque Nacional Los Glaciares, mientras que en el resto de la provincia no se prevén precipitaciones significativas.

Precipitaciones para el sábado

El pronóstico también indica que a partir de la mañana del sábado 8 de agosto se desarrollará un nuevo episodio de lluvias y nevadas que abarcará gran parte de la provincia. Los mayores acumulados se concentrarán en el noreste y el sector centro-este provincial. Inicialmente las precipitaciones se presentarán en forma de lluvia y, con el descenso de la temperatura durante la tarde y la noche, tenderán a transformarse en nevadas débiles.

Temperaturas bajo cero

En cuanto a las temperaturas, los modelos meteorológicos prevén un descenso progresivo de las mínimas en los próximos días, con registros inferiores a los 0 °C en gran parte del territorio provincial y valores que podrían ubicarse entre los -10 °C y -15 °C en mesetas elevadas y sectores del oeste cordillerano, incrementando el riesgo de formación de hielo y escarcha sobre la calzada.

Recomendaciones

Ante este escenario, la AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomiendan extremar las precauciones al conducir, reducir la velocidad, mantener una mayor distancia de frenado y evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones y de temperaturas más bajas. Además, recuerdan consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar un viaje y portar cadenas, cuya utilización es obligatoria durante la temporada invernal en las rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz. También solicitan respetar las indicaciones del personal vial y de las fuerzas de seguridad en caso de registrarse restricciones a la circulación.