Sívori: “Santa Cruz Puede nació para ayudar a transformar la matriz productiva”

El presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sívori, brindó una entrevista a FM UNPA en la que repasó el crecimiento de la empresa provincial, los proyectos actualmente en marcha y la visión estratégica que impulsa el Gobierno de Santa Cruz para diversificar la economía, generar empleo y agregar valor a los recursos locales.

Durante el diálogo, explicó que Santa Cruz Puede, fue creada por iniciativa del gobernador Claudio Vidal, mediante un marco legal específico, con el objetivo de acompañar procesos productivos innovadores y promover la sustitución regional de productos que históricamente llegan desde otras zonas del país.

“Santa Cruz Puede es una iniciativa del gobernador para crear una herramienta que ayude a la matriz productiva de la provincia y permita hacer cosas nuevas, con trabajo santacruceño”, afirmó.

Producción local con valor agregado

Entre los principales desarrollos, Sívori destacó la planta de procesamiento de pescado en Puerto San Julián, donde se elaboran filets de merluza, trucha y medallones de trucha con mano de obra local.Actualmente, estos productos se comercializan en distintos puntos de Santa Cruz y avanzan en nuevas etapas de expansión comercial hacia cadenas regionales y mercados de otras provincias.

“Es un orgullo poder poner en la mesa de los argentinos un producto santacruceño, de calidad y a precio razonable”, señaló.

También remarcó el funcionamiento de una carpintería industrial que produce puertas placa, cajas testigo para minería y nuevos productos vinculados a demandas locales, además del proyecto avícola en Puerto Santa Cruz, que prevé ampliar su capacidad productiva con acompañamiento técnico del INTA.

Articulación público-privada

Sívori subrayó que varios de los proyectos se desarrollan en asociación con privados, fortaleciendo esquemas de cooperación entre el Estado y emprendedores.

Asimismo, destacó experiencias productivas innovadoras como el ensayo agrícola realizado en la zona de El Calafate, donde se implantaron cultivos de trigo, cebada y centeno con participación conjunta entre actores públicos y privados.

“Cuando logramos unir esfuerzo estatal, privado y trabajo local, ahí empezamos a cambiar la matriz productiva de verdad”, sostuvo.

Evaluación técnica y sustentabilidad

El titular de la empresa explicó además que Santa Cruz Puede cuenta con directores de proyectos seleccionados por concurso público, quienes analizan cada propuesta recibida en términos de factibilidad, comercialización e impacto.

En ese sentido, remarcó que la empresa es autosuficiente y financia su funcionamiento con los recursos que genera su propia actividad. “Somos muy responsables con los recursos. Cada proyecto se evalúa con seriedad porque nuestro compromiso es que sea sustentable y útil para la provincia”, indicó.

Desde Santa Cruz Puede S.A.U., se continúa consolidando una herramienta estratégica impulsada por el Gobierno Provincial para fortalecer la producción santacruceña, promover empleo genuino y acompañar proyectos que agreguen valor en origen, en línea con una visión de desarrollo federal e innovación para toda Santa Cruz.