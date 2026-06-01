Servicios Públicos reforzó en Viva Barrio la campaña para regularizar conexiones domiciliarias y prevenir incendios

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) participó de una nueva edición de Viva Barrio Somos Comunidad acercando asesoramiento técnico, atención personalizada y la campaña “Tu Casa Segura”, una iniciativa destinada a promover la regularización de conexiones eléctricas y reducir riesgos en los hogares santacruceños.

Durante la jornada realizada en el Barrio Evita, equipos de distintas áreas de la empresa provincial brindaron información y respondieron consultas vinculadas a los servicios que presta SPSE en toda la provincia.

El presidente de la empresa, Matías Cortijo, destacó la importancia de acercar la atención a los vecinos y generar espacios donde puedan realizar consultas de manera más accesible.

“Lo que buscamos es estar cerca de nuestros clientes, salir de la lógica de que siempre tengan que acercarse a una oficina y aprovechar estos espacios para facilitar la comunicación barrio por barrio”, señaló.

Campaña para prevenir incendios y conexiones irregulares

Uno de los principales ejes de la participación de SPSE fue la difusión de la campaña “Tu Casa Segura”, que busca incentivar la regularización de conexiones eléctricas domiciliarias antes de la llegada del invierno.

Según explicó Cortijo, el programa contempla beneficios especiales para quienes deseen normalizar su situación.

“Durante este período no estamos cobrando multas a quienes se acerquen voluntariamente a regularizar conexiones irregulares. Además, contamos con planes de pago en cuotas para facilitar el proceso”, indicó.

El objetivo principal es disminuir los riesgos asociados a instalaciones eléctricas precarias o clandestinas que, en muchos casos, derivan en incendios domiciliarios.

“Gran parte de los incendios que vemos tienen origen eléctrico y suelen estar vinculados a conexiones mal realizadas o fuera de norma. Queremos evitar esas situaciones y proteger a las familias”, remarcó.

Asesoramiento especializado para los vecinos

Durante la actividad, SPSE dispuso personal de distintas áreas técnicas y operativas para responder consultas específicas de los usuarios.

Participaron trabajadores vinculados a operaciones, seguridad, laboratorio y atención comercial, permitiendo que cada vecino pudiera recibir orientación según su necesidad particular.

“Traemos especialistas de distintas áreas para que cualquier consulta pueda ser atendida por la persona indicada y con la información adecuada”, explicó el titular de la empresa.

Las consultas más frecuentes

Cortijo señaló que la mayoría de las inquietudes planteadas por los vecinos estuvieron relacionadas con cuestiones comerciales y situaciones particulares vinculadas a los servicios.

Sin embargo, destacó que estos encuentros también permiten generar instancias de diálogo para explicar el funcionamiento de distintos programas y promover acciones preventivas.

“Muchas veces la gente viene por una consulta puntual y termina conociendo herramientas o beneficios que no sabía que existían”, sostuvo.

Un Estado más cerca de la comunidad

Al realizar un balance de la jornada, el presidente de SPSE valoró la continuidad de Viva Barrio Somos Comunidad y el impacto que tiene en los distintos barrios.

“Es una propuesta muy positiva porque permite que la gente resuelva trámites, haga consultas y se acerque a los organismos provinciales en un ambiente distinto, más relajado y accesible”, expresó.

Finalmente, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo entre las instituciones y la comunidad, promoviendo una atención más cercana y eficiente.