El Gobierno advierte sobre intentos de estafa a proveedores del Estado mediante mensajes falsos de WhatsApp

Se solicita no responder ni compartir datos solicitados a través de la App. Se recuerda que todas comunicaciones oficiales se realizan vía mails verificados.

El Gobierno de Santa Cruz informa a proveedores y prestadores de servicios que se han detectado intentos de estafa mediante mensajes de WhatsApp enviados en nombre de organismos provinciales.

Las maniobras consisten en contactos fraudulentos donde se solicita ingresar a enlaces externos y posteriormente compartir códigos de verificación o datos personales. Se advierte a la comunidad de proveedores que no deben acceder a estos enlaces ni brindar ningún tipo de información confidencial.

Se recuerda que las comunicaciones oficiales vinculadas a trámites administrativos, contrataciones y gestiones del Registro de Proveedores se realizan exclusivamente a través del área de Contrataciones y Registro de Proveedores, utilizando únicamente los canales institucionales habituales y oficiales.

Ante cualquier duda o situación sospechosa, se recomienda verificar la información por los medios oficiales correspondientes y denunciar inmediatamente cualquier intento de fraude.

Solicitamos a todos los proveedores mantenerse alertas y extremar las medidas de seguridad para evitar ser víctimas de estas estafas digitales.