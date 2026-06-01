Más medicamentos para los hospitales santacruceños: concretaron una nueva entrega de la licitación histórica que ahorró más de $12 mil millones

La Provincia avanzó con la segunda distribución de medicamentos adquiridos mediante una licitación pública centralizada. La medida garantiza el abastecimiento en toda la red sanitaria y representa uno de los procesos de compra más importantes realizados por el sistema de salud provincial.

El Gobierno de Santa Cruz recibió este lunes una nueva partida de medicamentos que forma parte de la licitación pública impulsada para asegurar la cobertura de tratamientos y reforzar el stock de hospitales y centros de salud en todo el territorio provincial.

En el marco de esta nueva etapa logística, arribó un camión con cinco pallets y dos bultos de medicamentos que complementan la primera entrega realizada semanas atrás. La carga será distribuida en Río Turbio, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto San Julián, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Gobernador Gregores, Perito Moreno, Los Antiguos, Las Heras y Pico Truncado, entre otras localidades.

La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, explicó que la distribución se realiza de manera escalonada debido a las características específicas de los medicamentos.

“Nuestra idea siempre fue tener toda la medicación acá y desde este lugar distribuirla, pero por cuestiones normativas algunos medicamentos requieren cadena de frío y otros sistemas de trazabilidad específicos, por lo que debimos organizar la entrega de esta manera”, señaló.

Medicamentos disponibles para los pacientes

La titular de la cartera sanitaria indicó que los medicamentos entregados en la primera etapa ya fueron incorporados al sistema de salud y se encuentran disponibles para los pacientes.

“La medicación ya está a disposición de los pacientes y cuenta con la trazabilidad correspondiente”, afirmó.

Asimismo, detalló que esta nueva carga se suma a los 24 pallets recibidos previamente y que, en paralelo, continúan llegando medicamentos que requieren condiciones especiales de conservación y control.

La Provincia sostiene la cobertura ante la reducción del Plan Remediar

Ross recordó que la Provincia decidió asumir la cobertura de medicamentos que dejaron de ser distribuidos por Nación a través del Plan Remediar.

“La provincia se hace cargo de aquellos medicamentos que ya no están cubiertos por Nación, porque entendemos que son fundamentales para garantizar el acceso a la salud de todos los santacruceños”, sostuvo.

En este sentido, indicó que el abastecimiento previsto alcanzará tanto a Río Gallegos como al resto de las localidades de la provincia durante los próximos meses.

“La planificación contempla la misma cobertura para todos los hospitales. La diferencia radica en que Río Gallegos tiene un volumen de consumo mayor que los centros de salud más pequeños”, explicó.

Avanza la implementación del sistema de trazabilidad

Por otra parte, la ministra informó que continúa el proceso de carga e implementación del software que permitirá fortalecer el seguimiento y control de medicamentos dentro del sistema sanitario provincial.

“Todavía no está instalado de manera definitiva, pero estamos avanzando con la carga de información y próximamente contaremos con la trazabilidad completa”, indicó.

Finalmente, destacó que la reciente licitación de más de 400 renglones de medicamentos permitirá garantizar el abastecimiento regular de insumos esenciales en toda la provincia, mientras que los medicamentos de alto costo continuarán adquiriéndose mediante los procedimientos administrativos habituales.

“La gran mayoría de los medicamentos se encuentra contemplada dentro de esta licitación. Los tratamientos de alto costo seguirán gestionándose mediante los mecanismos que históricamente utilizó el sistema de salud provincial”, concluyó.