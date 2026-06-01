Sara Delgado: “Una ciudad que escucha a las mujeres es una ciudad que construye un mejor futuro”

La secretaria de Gobierno resaltó la importancia de Trinchera como política pública impulsada por la Municipalidad de Río Gallegos. Además, se refirió a la frase del intendente Pablo Grasso que pidió “feminizar el pensamiento” de los varones en política.

La tercera edición contó con una importante participación de vecinas, militantes, estudiantes, trabajadoras, referentes sociales y políticas, que se acercaron al Gimnasio 17 de Octubre para escuchar a la ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la médica y divulgadora Sol Despeinada; la diputada nacional de Patria Grande, Natalia Zaracho y a dos destacadas referentas del campo nacional y popular: Florencia Saintout y Vanesa Siley, que tuvieron a cargo el panel sobre “Cristina Libre”.

El encuentro contó además con la participación de la abogada Pamela Pérez contra el proyecto de “falsas denuncias” y con la palabra de Celeste Gordillo, una de las denunciantes de Fernando Españón que el año pasado rompió el silencio en el foro y esta vez, agradeció que el reclamo de las mujeres fuese clave para la destitución del diputado procesado por abuso sexual.

La secretaria de Gobierno, Sara Delgado, sostuvo que el foro también permitió analizar un fenómeno que atraviesa a las democracias contemporáneas: la disputa entre proyectos políticos que amplían derechos y aquellos que promueven el individualismo, el ajuste y el retroceso de conquistas sociales.“Hay un dato que aparece una y otra vez en los estudios de opinión y en los resultados electorales: las mujeres muestran una menor adhesión a los proyectos de derecha y de extrema derecha. No es casualidad. El feminismo construyó una mirada política basada en el cuidado, la solidaridad, la igualdad y la defensa de lo colectivo. Son valores que chocan de frente con las propuestas que entienden que cada persona debe salvarse sola”, señaló.

En ese sentido, Delgado vinculó esa realidad con una definición que el intendente Pablo Grasso sobre la necesidad de “feminizar el pensamiento del hombre”.“Cuando Pablo dice estas cosas es una apuesta a incorporar una forma distinta de gestionar y de construir poder. Una política que escuche más, que cuide más, que sea capaz de construir comunidad, que piense en quienes quedan atrás y que entienda que el desarrollo de una ciudad no puede medirse solamente por obras o números, sino también por la calidad de vida de su gente”, explicó.

La secretaria remarcó que las mujeres han sido protagonistas de muchas de las transformaciones sociales más importantes de la historia argentina y consideró que el feminismo aportó herramientas fundamentales para ampliar la democracia.“En tiempos donde se busca instalar que la salida es el sálvese quien pueda, Trinchera plantea exactamente lo contrario. Nos propone organizarnos, debatir, encontrarnos y construir respuestas colectivas. Por eso este foro es mucho más que una actividad. Es una definición política sobre qué ciudad queremos y qué sociedad estamos dispuestos a defender”, afirmó.

Finalmente, Delgado agradeció a todas las participantes, a las expositoras, a las emprendedoras y comerciantes, las organizaciones que acompañaron y a las áreas municipales que hicieron posible el encuentro.“Trinchera demuestra que hay una enorme necesidad de pensar el presente y el futuro desde una perspectiva democrática, popular y feminista. Río Gallegos tiene mucho para aportar en esa discusión y nuestro municipio va a seguir generando estos espacios porque creemos que una comunidad más justa también se construye escuchando a las mujeres”, concluyó.