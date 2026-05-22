Servicios Públicos normaliza el suministro de agua potable en Río Gallegos

Las tareas concluyeron de forma exitosa durante la jornada. El suministro de agua potable volverá a su funcionamiento habitual de manera paulatina en el transcurso de la tarde

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), informa a los vecinos de Río Gallegos que el personal operativo de la empresa ha concluido con éxito los trabajos de reparación en la red hídrica ubicada sobre la calle Dr. Lorenzo.

Tras una jornada de labor destinada a solucionar el inconveniente en el sector, los equipos del distrito local confirmaron la finalización de las tareas. A partir de este momento, el sistema hídrico comenzará su proceso de estabilización, estimando que el servicio se normalizará por completo en el transcurso de la tarde de hoy.

Desde la empresa estatal se recuerda que la restitución de la presión en la red se da de forma paulatina en los distintos barrios afectados, por lo que se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del recurso mientras se estabiliza el sistema.

Ante cualquier duda, consulta o persistencia de inconvenientes en el sector, SPSE recuerda a los usuarios que se encuentra disponible la línea rotativa de atención gratuita:

Teléfono: 0800-222-7773 (Opción 3)