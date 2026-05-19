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Servicios Públicos fortalece su red de comunicación con nuevas obras de fibra óptica

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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) continúa avanzando en el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica mediante nuevas obras de tendido y cableado impulsadas por la Gerencia Provincial de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC), a través del Departamento Telecomunicaciones.

Durante la jornada de hoy se realizaron trabajos de tendido y cableado de fibra óptica para interconectar Casa Central con la sede de calle Maipú en Río Gallegos, en el marco del proyecto de anillo de fibra óptica institucional.

La obra permitirá mejorar la estabilidad, disponibilidad y capacidad de transmisión de datos entre distintas dependencias de SPSE, consolidando el proceso de modernización de la red de comunicaciones de la empresa.

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