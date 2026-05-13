Semana de Vacunación de las Américas 2026: se aplicaron 9.490 dosis en toda la provincia

Así lo informó el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz en esta jornada. Asimismo, destacó el éxito de la estrategia territorial que se llevó adelante para acercar esta política sanitaria a la comunidad, y valoró la labor de los efectores a cargo de implementar la misma.

La Cartera Sanitaria de la provincia dio a conocer los resultados alcanzados durante la Semana de Vacunación de las Américas 2026, a través de un despliegue territorial en hospitales, efectores de salud, vacunatorios y jornadas nocturnas en simultáneo en toda la provincia.

Al respecto, destacó que se aplicaron un total de 9.495 dosis de vacunas en la provincia, lo cual denota una importante aceptación y adhesión a la propuesta de inmunización.

De esa cifra total de vacunación, se deprende la aplicación de 4.030 dosis antigripales, seguidas por 1.243 contra Hepatitis B, 1.594 contra Tétanos, 904 de Neumonía, 268 refuerzo de Covid-19 y 1.456 dosis de Calendario Nacional de Vacunación.

Respuesta de la comunidad

La subsecretaria de Abordaje Comunitario de la Salud, Estefanía Stricker, resaltó la amplia convocatoria, y agradeció el despliegue de los equipos de salud en cada jornada realizada en simultáneo en toda la provincia. Además, subrayó que la propuesta consistió en acercar jornadas de inmunización para todas las etapas de la vida, junto con actividades artísticas y recreativas locales, generando contextos amigables y de encuentro con la comunidad para facilitar que se completen los esquemas de vacunación.