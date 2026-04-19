Seguridad instaló una torre de vigilancia móvil en el barrio El Faro de Río Gallegos

En el marco de la política de seguridad impulsada por el gobernador Claudio Vidal, el Gobierno Provincial avanza en la incorporación de tecnología para fortalecer la prevención del delito y ampliar la cobertura en distintos barrios de la capital santacruceña.

Refuerzo de la prevención con tecnología

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, en conjunto con la Policía de la provincia, continúa fortaleciendo las acciones de prevención del delito mediante la instalación de una torre de vigilancia móvil en distintos sectores de Río Gallegos, en el marco de un trabajo sostenido que se desarrolla desde hace varios meses y que tendrá continuidad.

El dispositivo fue ubicado en el barrio El Faro, próximo a la intersección de las calles Gendarme J.C. Treppo y Dora Manchado frente al parque “Los niños están jugando”. Cuenta con tres cámaras de monitoreo operadas de manera remota, lo que permite realizar un control permanente las 24 horas en las zonas aledañas.

Trabajo articulado en territorio

La implementación de esta herramienta es resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad, el Comando de Patrullas y la Comisaría Sexta, junto con la Junta Vecinal del barrio, priorizando aquellos sectores definidos como estratégicos para la prevención.

Este esquema de articulación territorial permite optimizar los recursos y dar respuestas concretas a las demandas de los vecinos en materia de seguridad.

Cobertura en distintos barrios de Río Gallegos

Cabe destacar que la torre de vigilancia es móvil, lo que posibilita su traslado de acuerdo a las necesidades detectadas en cada sector. En ese sentido, ya se proyecta su instalación en barrios como 400 Viviendas, Chimen Aike y Favaloro, con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva en distintos puntos de la ciudad.

Más seguridad para los vecinos

Estas acciones tienen como eje central fortalecer la prevención del delito y brindar mayor seguridad a la comunidad, consolidando un esquema de trabajo sostenido, territorial y articulado junto a las juntas vecinales de Río Gallegos.