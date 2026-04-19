Río Gallegos:La Milonga Municipal reunió a bailarines de todas las edades

La Municipalidad de Río Gallegos organizó una noche de tango y milonga en la que participaron bailarines de todas las edades y reconocidos cantantes locales. La actividad se extendió hasta casi las 2 de la mañana, demostrando la gran convocatoria que tienen estos estilos musicales en la ciudad.

Pasadas las 21:30 presentó su show el cantante Darío Anakin. Luego fue el turno de la Escuela de Danzas “Mevak”, que desplegó un gran espectáculo sobre la pista de baile. Seguidamente tomó el micrófono Silvia Toranza, de reconocida trayectoria en el ámbito artístico. Los grupos de baile Latido Compartido y Tango Magia fueron muy aplaudidos por la concurrencia al demostrar una gran destreza en diferentes estilos.

El cierre estuvo a cargo del cantante Reynaldo Flores, que repasó los grandes clásicos del tango. Finalmente, Zenon TJ musicalizó el ambiente para que decenas de parejas bailen y disfruten de una gran noche.

Esta actividad fue posible gracias al trabajo de las diferentes áreas de la Dirección de Gestión Cultural y de la Dirección de Eventos, y contó con la participación de personal de la Guardia Urbana y de la Secretaría de Salud Pública.

Con este tipo de propuestas, el Municipio de Río Gallegos continúa impulsando espacios que favorecen el crecimiento de todos los estilos musicales. Según trascendió, la intención es que la Milonga Municipal se realice de manera periódica, consolidándose como un punto de encuentro para los amantes del tango, en un ambiente de amistad y camaradería.