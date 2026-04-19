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Río Gallegos: Se realizó la primera edición de “Jugarte” en el CENIN N°3

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Este sábado se llevó adelante la primera edición de la propuesta comunitaria “Jugarte” en el CENIN N°3 “Madre Teresa de Calcuta”, una iniciativa orientada a reivindicar el derecho al juego, recuperar los juegos tradicionales y fortalecer el encuentro comunitario en el territorio.

La actividad surgió de manera articulada entre el CENIN y la Fundación Ovillo Terapéutico, y contó con la participación de distintas áreas municipales, feriantes barriales y vecinos y vecinas del sector.

El jefe del centro comunitario, Juan Ovando, destacó el espíritu de la propuesta: “Esta primera edición de Jugarte nace para volver a poner en valor el juego como herramienta de construcción social y comunitaria, recuperando aquellos juegos tradicionales que muchas veces se van perdiendo”.

Durante la jornada se desarrollaron juegos recreativos, actividades lúdicas para distintas edades, espacios de feria y propuestas destinadas a las infancias. Además, se sumaron equipos de la Secretaría de Salud y del área de Niñez, Adolescencia y Familia, brindando información, acompañamiento y controles a quienes se acercaron.

Ovando remarcó la importancia del trabajo territorial y del uso del espacio público: “Los centros integradores son de los vecinos. La idea es recuperar la calle para el juego, generar espacios de encuentro y contención, y construir comunidad desde lo cotidiano”.

Por su parte, el director de Gestión Educativa de Niñez, Adolescencia y Familia, Raúl Meló, señaló que la actividad permitió visibilizar el trabajo que se realiza desde el área, así como los talleres y propuestas que se desarrollan en la Secretaría y la reciente reapertura del jardín maternal municipal.

La propuesta “Jugarte” se enmarca en las políticas municipales de fortalecimiento del trabajo territorial y tiene como objetivo repetirse con una frecuencia mínima mensual, con la posibilidad de consolidarse los primeros fines de semana de cada mes y, a futuro, replicarse en otros barrios de la ciudad.

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