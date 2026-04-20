Etapa final para las 56 viviendas del barrio San Benito impulsadas por el Gobierno Provincial

En el marco de la política habitacional planificada por el gobernador Claudio Vidal, el Gobierno de Santa Cruz continúa dando respuestas concretas a la demanda histórica de acceso a la vivienda, garantizando infraestructura, servicios y condiciones dignas para las familias santacruceñas.

La obra de las 56 viviendas en el barrio San Benito de Río Gallegos se encuentra en su etapa final de ejecución, consolidándose como una de las iniciativas clave del plan provincial de infraestructura habitacional.

Avances y trabajos en la etapa final

Actualmente, las tareas se concentran en el revestimiento exterior, la ejecución de tabiques de durlock, la colocación de cielorrasos y el avance en las instalaciones de luz, gas y agua, junto con la colocación de aberturas y otros trabajos de terminación.

En paralelo, también se desarrollan obras complementarias como el levantamiento de medianeras y la construcción de veredas de acceso, fundamentales para completar integralmente el proyecto.

De acuerdo al cronograma previsto, la finalización de la obra está proyectada para fines de abril, mientras que la entrega de las viviendas podría concretarse hacia fines de mayo.

Un proyecto integral para dar respuestas reales

El complejo habitacional contempla una inversión total de $7.085.440.019,40 y se desarrolla en seis sectores del barrio San Benito.

El proyecto incluye:

42 viviendas de dos dormitorios de 64 m²

12 viviendas de tres dormitorios de aproximadamente 78,6 m²

2 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida de 66 m²

Las unidades fueron diseñadas con soluciones constructivas acordes a las condiciones climáticas de la región, garantizando habitabilidad, eficiencia y confort.

Respuestas a una demanda histórica

La ejecución de estas viviendas se inscribe dentro de una política pública orientada a reducir el déficit habitacional y garantizar el acceso al techo propio con servicios básicos, dando respuesta a una demanda sostenida de la comunidad santacruceña.

En ese sentido, el gobernador Claudio Vidal ratificó durante la apertura del período legislativo que el objetivo es garantizar el derecho a la vivienda bajo una premisa clara: “la obra que se inicia, se termina”.

Compromiso con la vivienda y el desarrollo

La obra de las 56 viviendas representa un avance concreto en la consolidación de un modelo de gestión que prioriza la infraestructura social, el acceso a derechos y el desarrollo urbano planificado.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz continúa fortaleciendo una política habitacional que promueve el arraigo, mejora la calidad de vida y brinda soluciones reales a las familias de la provincia.