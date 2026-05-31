Sebastián Georgion sobre Viva Barrio: “No hacemos territorio, somos territorio”

El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración destacó el crecimiento de Viva Barrio Somos Comunidad y remarcó la importancia de sostener políticas públicas que acerquen el Estado a los vecinos. Además, puso en valor el trabajo articulado entre organismos provinciales y la necesidad de proyectar una Santa Cruz con desarrollo a mediano y largo plazo.

Durante la sexta edición del programa territorial desarrollada en el Barrio Evita de Río Gallegos, Sebastián Georgion realizó un balance de la iniciativa y resaltó que este tipo de acciones permiten descentralizar la administración pública tal como lo solicitó el gobernador Claudio Vidal y fortalecer la presencia del Estado en los barrios y localidades de toda la provincia.

“Son proyectos que se tienen que sostener en el tiempo. Nos permiten centralizar servicios, acercar las instituciones a la periferia de las ciudades y al interior de Santa Cruz, que es donde también tenemos que estar presentes”, afirmó.

“El Estado tiene que mostrar lo que hace”

El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración destacó que uno de los principales objetivos del programa es acercar a la comunidad el trabajo que realizan diariamente los distintos organismos provinciales.

“El Estado tiene que mostrar lo que hace. Muchas veces la gente no conoce todas las herramientas y servicios que tiene a disposición. Estos espacios permiten que los vecinos sepan qué hace cada organismo y cómo puede ayudarlos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que Viva Barrio también genera una instancia de integración entre los propios trabajadores estatales.

“Nos permite conocernos entre nosotros, entender qué hace cada área y potenciar el trabajo conjunto. Eso es fundamental para construir un Estado más eficiente y cercano”, señaló.

Trabajo articulado y presencia territorial

El funcionario explicó que las distintas áreas del Gobierno Provincial planifican de manera coordinada las acciones que se desarrollan en cada edición del programa.

“Hay organismos que tienen actividades específicas, pero estas jornadas nos permiten compartir objetivos, trabajar juntos y llegar de manera integral a los vecinos”, indicó.

Asimismo, valoró la participación de trabajadores públicos de distintas reparticiones que durante los fines de semana se suman a las actividades para brindar asesoramiento, realizar trámites y acompañar a la comunidad.

Pensar una provincia a largo plazo

Durante la entrevista, Georgion también hizo referencia a la necesidad de impulsar políticas de desarrollo que permitan proyectar el crecimiento de Santa Cruz más allá de las coyunturas económicas.

En ese marco, consideró fundamental avanzar con herramientas que permitan sostener obras estratégicas para la provincia y mejorar la calidad de vida de la población.

“Tenemos que dejar de pensar solamente en el presente y empezar a proyectar el futuro. Hay obras que son fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades y que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias”, expresó.

Además, señaló que el desafío es avanzar hacia una matriz productiva más diversificada que complemente las actividades tradicionales de la provincia.

“Santa Cruz tiene enormes oportunidades de crecimiento y debemos trabajar para desarrollar todo su potencial, generando nuevas alternativas productivas y más oportunidades para los santacruceños”, manifestó.

Un balance positivo de las primeras seis ediciones

Al evaluar los resultados alcanzados hasta el momento, Georgion destacó que el programa ha cumplido con dos objetivos centrales: acercar servicios a los vecinos y fortalecer el vínculo entre los organismos provinciales.

“Demostramos qué es lo que hace el Estado y, al mismo tiempo, logramos que quienes trabajamos en distintos organismos nos conozcamos más y articulemos mejor nuestras acciones. Eso también es construir comunidad”, afirmó.

Finalmente, remarcó que la propuesta continuará desarrollándose tanto en Río Gallegos como en distintas localidades del interior provincial.

“Queremos seguir llegando a más barrios y más localidades porque entendemos que el Estado tiene que estar presente, escuchar, acompañar y resolver junto a la gente”, concluyó.