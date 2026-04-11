Se realizó la Campaña de Vacunación Escolar Rural 2026 en la Estancia El Cóndor

El Ministerio de Salud y Ambiente llevó adelante una jornada de vacunación enmarcada en la campaña Vacunación Escolar Rural 2026 en la Estancia El Cóndor. Esta iniciativa, en conjunto con el Consejo Provincial de Educación, se desarrolla bajo los lineamientos de abordaje territorial que prioriza la equidad en el acceso a la salud para las comunidades más alejadas de los centros urbanos.

Durante la jornada, el equipo de salud se acercó a la Estancia El Cóndor, donde las familias residentes como los trabajadores rurales completaron sus esquemas de vacunación de calendario nacional. A través de este despliegue, el Gobierno de Santa Cruz reafirma su compromiso de eliminar las barreras geográficas, garantizando que el sistema sanitario llegue de manera efectiva a cada punto de la provincia, protegiendo la salud de quienes viven y trabajan en el ámbito rural.