Retuvieron camiones por transporte irregular de agua en inmediaciones del yacimiento Don Nicolás

Tres unidades de gran porte que trasladaban entre 26.000 y 35.000 litros de agua cada uno con destino a la actividad minera, fueron retenidas por la Policía Caminera y puestas a disposición de la Subsecretaría de Transporte y de la Secretaría de Recursos Hídricos.

Como parte de los operativos de control que lleva adelante la Policía Caminera en distintos puntos de la provincia, ayer jueves 16 de abril, se detectaron y retuvieron tres camiones con semirremolque que transportaban agua en condiciones irregulares, en inmediaciones del acceso al yacimiento minero Don Nicolás.

El procedimiento se llevó a cabo mientras se realizaban controles en ambos sentidos de circulación, donde se procedió a la identificación de los vehículos, que trasladaban entre 26.000 y 35.000 litros de agua cada uno con destino a la actividad minera.

Labor conjunta

Durante la inspección, se constataron múltiples infracciones, entre ellas, que carecían de habilitación. Según se pudo constatar, el recurso era extraído desde el Puesto El Toro, ubicado a unos 70 kilómetros al sur. Ante esta situación, se dispuso la retención preventiva de los camiones, quedando a disposición de la Subsecretaría de Transporte y de la Secretaría de Recursos Hídricos.

El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre Policía Caminera, Unidad Operativa Tres Cerros, la Sección Operaciones Rurales Jaramillo, la Subsecretaría de Transporte y la Secretaría de Recursos Hídricos, con el objetivo de resguardar los recursos naturales de la provincia.

Capacitación puesta al servicio de la comunidad

Cabe mencionar que días atrás efectivos policiales fueron capacitados para fortalecer los controles del transporte en rutas de la zona norte de Santa Cruz.

En total, 76 agentes fueron habilitados como fiscalizadores. Estas acciones forman parte de una política de control y fiscalización en rutas de la provincia, orienta a prevenir irregularidades y proteger los recursos de Santa Cruz.