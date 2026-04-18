Laguna Ortiz se consolida como punto de encuentro con una nueva jornada recreativa en Río Gallegos

La propuesta, organizada por la Secretaría de Turismo, incluyó paseos en botes a pedal, bicicletas y diversas actividades al aire libre, en un entorno que continúa consolidándose como punto de encuentro para el esparcimiento. Las condiciones climáticas acompañaron la iniciativa y favorecieron la presencia de familias y grupos de amigos, que aprovecharon la jornada para disfrutar de este espacio.

La secretaria de Turismo, Mercedes Neil, valoró la continuidad de estas acciones y el acompañamiento de la comunidad: “Es la quinta actividad en lo que va del año y estamos muy conformes con la respuesta.Cada vez que el clima lo permite, el lugar se llena de vecinos que disfrutan no solo de los botes, sino de todo el entorno de la laguna”, expresó.

Asimismo, señaló que el viento es un factor determinante para la realización de estas propuestas: “No siempre es posible disponer de los botes por cuestiones climáticas, pero cuando las condiciones son favorables, organizamos rápidamente la actividad y la convocatoria es muy buena”, explicó.

Durante la jornada también funcionó un punto de información móvil, donde se distribuyeron cartillas con propuestas turísticas y actividades locales.“Buscamos que tanto turistas como vecinos conozcan la oferta de la ciudad y se sumen a participar”, indicó.

En este marco, Neil adelantó que el área continúa trabajando en nuevas iniciativas para los próximos meses, con propuestas previstas para todos los fines de semana, que incluyen circuitos de naturaleza, reservas y recorridos históricos.

Además, confirmó la realización de la Noche de los Museos, prevista para el 18 de mayo, y la primera edición de la Noche de las Vinotecas en Río Gallegos. En ambos casos, el punto de encuentro será la Plaza San Martín, desde donde partirán los recorridos con transporte dispuesto para los participantes.