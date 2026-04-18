La propuesta, organizada por la Jornada de atletismo promovió la actividad física y la vida saludable en Cañadón Seco N° 23 “26 de junio”, reunió a estudiantes, familias y áreas municipales en un espacio de recreación, integración y promoción de hábitos saludables.

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física y la Salud, se llevó a cabo una jornada deportiva centrada en la disciplina de atletismo, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, la recreación y el encuentro entre estudiantes.

La iniciativa fue impulsada por la EPP N° 23 “26 de junio”, institución que se destaca por su trabajo interdisciplinario e interinstitucional, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad educativa y distintos actores locales.

En ese sentido, la Comisión de Fomento de Cañadón Seco acompañó activamente la actividad a través de sus áreas de Deporte, Salubridad y Tránsito, reafirmando su compromiso con el acompañamiento a las instituciones educativas y la generación de espacios de integración, participación y recreación.

Asimismo, se destacó la participación de las familias, cuyo acompañamiento resulta clave para consolidar el trabajo conjunto entre la escuela, el Estado y la comunidad.