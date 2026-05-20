Se presentó el Plan Estratégico de Salud Mental Integral centrado en la atención Comunitaria y reducción del Riesgo Hospitalario

El Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia presentó el Plan Provincial de Salud Mental Integral, una iniciativa estratégica e institucional que busca transformar de manera gradual el paradigma de entendimiento y abordaje de la salud mental en todo el territorio santacruceño.

Este nuevo diseño apunta a consolidar estructuras e instancias intersectoriales sostenidas en el tiempo para garantizar un sistema de cuidados accesible, equitativo, comunitario y centrado en la dignidad de las personas.

La fundamentación de este plan radica en optimizar las respuestas de la red sanitaria provincial. Actualmente, los 14 hospitales de Santa Cruz cuentan con un Servicio Interdisciplinario de Salud Mental que logra absorber la atención de emergencias y crisis agudas. Sin embargo, la cartera sanitaria identificó que la verdadera problemática se manifiesta ante la necesidad de tratamientos ambulatorios con seguimiento sostenido en el tiempo, especialmente en situaciones que exceden el enfoque exclusivamente clínico debido a diversas vulneraciones sociales. Ante la histórica falta de dispositivos comunitarios intermedios, el plan priorizará la creación de espacios de primera escucha, contención, accesibilidad y psicoeducación para la promoción y la prevención territorial.

La presentación del programa ante el Órgano de Revisión de Salud Mental, incluyó un detallado análisis del impacto de las internaciones hospitalarias por razones de salud mental, las cuales se configuran como una medida excepcional en concordancia con el espíritu de la Ley Nacional N° 26.657.

Sustento normativo del Plan Provincial

El desarrollo de este plan estratégico se sustenta en un marco normativo compuesto por leyes y lineamientos vigentes a nivel provincial, nacional e internacional:

* Ámbito Provincial: Ley Provincial de Salud Mental N° 3.343 y Ley Provincial de Prevención del Suicidio N° 3.594.

* Ámbito Nacional: Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130, Ley Nacional de Derechos del Paciente N° 26.529, Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) N° 26.061, Ley Nacional Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos N° 26.934, Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres N° 26.485 y la Constitución Nacional Argentina.

* Ámbito Internacional: Convención sobre los Derechos del Niño, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Con esta propuesta, la provincia sienta las bases conceptuales y prácticas para generar una mayor profundización futura de las políticas públicas de salud mental, priorizando el cuidado de la comunidad sin desarraigar al paciente de su entorno social.