Se llevó adelante una reunión con autoridades sanitarias provinciales

En el marco del avance y la articulación con los hospitales del sistema de salud provincial, se concretó un encuentro entre el secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Juan Simón Herrero, en representación del Ministerio de Salud y Ambiente, y el director del Hospital Seccional de Piedra Buena, Alejandro Rivas.

Durante el encuentro, se abordaron temas clave vinculados a la implementación de políticas sanitarias en la región, así como el desarrollo de acciones y actividades provinciales orientadas a mejorar la calidad de atención y el acceso a los servicios de salud. Ambas autoridades coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre los distintos niveles de gestión para garantizar respuestas eficaces a las necesidades de la comunidad.

Asimismo, se revisaron las acciones y actividades provinciales en curso, evaluando su impacto en el territorio y la posibilidad de ampliar su alcance. Herrero destacó la importancia de consolidar una red sanitaria integrada, donde cada establecimiento cumpla un rol activo en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención oportuna.

Por su parte, Rivas compartió la realidad operativa del hospital, los desafíos actuales y las oportunidades de mejora, subrayando el compromiso del equipo de salud con la comunidad de Piedra Buena.

Desde el Ministerio de Salud y Ambiente, se trabaja y se sostienen constantes espacios de diálogo que permitan fortalecer las estrategias provinciales a los contextos locales.