Con gran convocatoria finalizó el Torneo Patagónico Sur de Fútbol de Veteranos en Caleta Olivia

La Secretaría de Cultura, Deportes y Juventudes de la Municipalidad de Caleta Olivia, acompañó este domingo 19 de abril al mediodía la jornada final del Torneo Patagónico Sur de Fútbol de Veteranos en el Estadio Municipal, con la participación de delegaciones de distintas localidades, con el objetivo de fortalecer el deporte regional, promover el turismo y consolidar a la ciudad como sede de grandes competencias .

El secretario David Jones, expresó su satisfacción por el desarrollo del evento: “Estamos muy felices por haber sido anfitriones de este torneo, trabajando de manera conjunta con el municipio y la Asociación de Fútbol de Veteranos para que todo salga de la mejor manera”, manifestó.

Asimismo, destacó la respuesta de los equipos participantes: “Las delegaciones se van muy contentas y eso es algo que queremos resaltar, porque habla del trabajo realizado y de la hospitalidad de nuestra ciudad”, señaló.