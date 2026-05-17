Santa Cruz Puede S.A.U. avanza con la expansión del Mercado Concentrador Patagónico y proyecta una nueva sede en Cañadón Seco

Tras la puesta en marcha del centro de distribución en Río Gallegos, la empresa confirmó que el segundo Mercado Concentrador Patagónico abrirá próximamente en la zona norte de la provincia.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Santa Cruz Puede S.A.U., continúa avanzando en la consolidación de una red provincial de distribución y comercialización de frutas y verduras. En ese marco, se confirmó que el segundo Mercado Concentrador Patagónico abrirá próximamente en Cañadón Seco, fortaleciendo así la estrategia de abastecimiento y logística en la zona norte santacruceña.

Esta expansión se da luego de la inauguración del Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos, donde comenzaron a operar productores y distribuidores provenientes del Mercado Central, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Rio Negro y otras.

La iniciativa se enmarca en las políticas que impulsa el gobernador Claudio Vidal para fortalecer la producción, generar trabajo y mejorar el abastecimiento en toda la provincia.

Desde la empresa provincial señalaron que el objetivo es consolidar centros de distribución estratégicamente ubicados sobre la Ruta Nacional N°3 para reducir costos logísticos, mejorar la calidad de los productos y garantizar mayor frescura en frutas y verduras.

“El objetivo es acercar productos frescos y de calidad de todo el país a toda la provincia, y fortaleciendo además la participación de productores santacruceños y generando nuevas oportunidades comerciales”, indicaron desde Santa Cruz Puede.

Una red logística para toda Santa Cruz

La futura apertura del mercado en Cañadón Seco forma parte de un esquema integral que busca descentralizar la distribución y evitar largos recorridos hacia Río Gallegos para abastecer comercios y localidades del norte provincial.

En ese sentido, el presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sívori, había adelantado que la intención es generar distintos puntos de distribución sobre el corredor de la Ruta 3 para optimizar costos y tiempos de traslado., llegando a localidades del Norte y Centro de la provincia.

La propuesta apunta además a mejorar las condiciones de comercialización para comerciantes y consumidores, incorporando productos provenientes directamente de los centros de producción del país.

Más producción y mejores precios

Uno de los ejes centrales del proyecto es fomentar un esquema de competencia y abastecimiento que permita mejorar la calidad de los productos disponibles en la provincia y generar precios más accesibles.

Productores y operadores vinculados al Mercado Central que participan del proyecto coincidieron en destacar que el nuevo sistema permitirá que Santa Cruz reciba frutas y verduras más frescas, con menor tiempo de circulación y provenientes directamente de origen.

Asimismo, el esquema contempla espacios gratuitos para productores locales, permitiendo que emprendimientos santacruceños puedan comercializar sus productos dentro de los mercados concentradores y proyectar incluso la salida de producción provincial hacia otros puntos del país.

La apertura del mercado en Cañadón Seco se concretará próximamente y formará parte de la expansión del Mercado Concentrador Patagónico impulsado por Santa Cruz Puede S.A.U. como herramienta de desarrollo productivo, abastecimiento y fortalecimiento comercial en toda la provincia.