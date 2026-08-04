Santa Cruz presentó oficialmente la 4ta. Swimming World Cup Argentina 2026 en El Calafate

Desde hoy y hasta el 9 de agosto, se desarrollará la Swimming World Cup 2026 en la Villa Turística de El Calafate, de la participarán más de 300 nadadores de aguas frías provenientes de 15 países. Esta tarde, en las instalaciones del Hotel Calafate Parque se realizó la presentación oficial del evento con la presencia de autoridades provinciales, de Parques Nacionales, de Prefectura Naval Argentina y de Nadando Argentina.

La Winter Swimming World Cup se desarrollará entre el 3 y el 9 de agosto y convoca a nadadores provenientes de distintos países, quienes competirán en uno de los paisajes naturales más emblemáticos del planeta.

La realización de este acontecimiento deportivo es posible gracias al trabajo conjunto impulsado por el Gobierno de Santa Cruz, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, junto con la organización de Nadando Argentina y distintos organismos nacionales y provinciales, consolidando a El Calafate como sede de eventos internacionales vinculados al deporte, el turismo y la naturaleza.

Esta tarde, en las instalaciones del Hotel Calafate Parque se efectuó la presentación oficial de la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup Argentina 2026, con la presencia de la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el Presidente de Nadando Argentina, Matías Ola, y autoridades de la Prefectura Naval Argentina, de Parques Nacionales entre otras autoridades provinciales, locales e invitados especiales.

Durante el desarrollo de la conferencia de prensa oficial se compartieron los principales aspectos de la competencia internacional que se desarrollará frente al Glaciar Perito Moreno, destacando el trabajo conjunto entre el sector público y privado para posicionar a El Calafate como sede de eventos deportivos internacionales.

Santa Cruz apuesta al nado en aguas frías para impulsar el turismo invernal

Al respecto, la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci tras dar la bienvenida a las autoridades presentes como así también a los nadadores que participarán de este importantísimo evento internacional, brindó un “saludo muy cordial” en nombre del Gobernador Claudio Vidal quien no pudo por razones de agenda estar presente y adelantó que mañana el mandatario provincial se encontrará presente en la apertura del campeonato en el Glaciar Perito Moreno.

“Para Santa Cruz este evento significa un gran compromiso y una gran oportunidad que se realice en nuestra provincia. Es un enorme orgullo que el mundial 2028 se haya elegido a Santa Cruz como sede. Esto es algo que nunca sucedió, es algo histórico”, afirmó Ricci.

En este sentido, la ministra recalcó “es una gran responsabilidad lograr que este año, el que viene y en el 2028 brindemos al mundo entero el mejor mundial de nado en aguas gélidas. Y esto se logró porque la Provincia, la Nación, Parques Nacionales, la Fundación y los privados, todos creemos en este evento”.

Además, sostuvo que este evento posiciona a la provincia de Santa Cruz a convertirse “en la capital de agua frías” y precisó que se trata de un proyecto que en estos momentos se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación “algo que nos va a posicionar a los santacruceños de una manera completamente diferente”.

Movimiento de la economía local

Por otra parte y haciendo referencia al movimiento que puede generar eventos de esta magnitud para, en este caso, la Villa Turística, dijo “hoy para El Calafate es muy importante la venida de todos ustedes, porque mueve la economía local, porque el esfuerzo que hace durante todo el año el comercio, la hotelería, la gastronomía y el turismo de la localidad permite que pueda tener una oportunidad en el invierno”.

Santa Cruz apuesta al nado en aguas frías para impulsar el turismo invernal

Ricci aseguró que “el ando en aguas frías tiene que ser un deporte que identifique a Santa Cruz” y recordó que la provincia cuenta con siete Parques y cada uno de ellos cuenta con lagos de “agua helada” por lo que “podemos pensar que además se puede convertir en una actividad nacional o local durante el resto del año”.

Finalmente, la funcionaria provincial afirmó “el glaciar Perito Moreno no solamente nos va a iluminar desde el punto de vista emocional, porque es lo que sucede cuando uno se para frente a él, sino a quienes naden van a tener otras sensaciones”.