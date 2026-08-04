Ricci: “Insistimos en la importancia que tiene prepararnos para ser sede del mundial en el 2028”

En el marco de la Winter Swimming World Cup 2026, la ministra de Producción, Nadia Ricci, destacó que Santa Cruz demostró estar a la altura de los países nórdicos, históricas sedes de estas competencias, y ratificó el objetivo de que la provincia sea sede del Mundial de Natación en Aguas Frías en 2028.

El Calafate es sede de la Winter Swimming World Cup 2026 frente al Glaciar Perito Moreno, con la participación de más de 300 nadadores de 15 países. La ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó el impacto del certamen para dinamizar la economía local e impulsar el desarrollo del turismo en la provincia en el marco de la gestión del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.

La villa turística congrega a delegaciones internacionales en una infraestructura montada sobre el Parque Nacional Los Glaciares para disputar pruebas extremas en aguas a 2 °C. El evento impulsado por la gestión de Claudio Vidal fortalece la oferta invernal y genera una importante movilización económica en los sectores hotelero y gastronómico de la región.

Articulación público-privada e infraestructura internacional

La concreción del certamen requirió la labor coordinada entre Parques Nacionales, la Secretaría de Turismo de la Nación, la Fundación Nadando Argentina y el sector empresarial local. “Ojalá tengan la mejor oportunidad de entender por qué Santa Cruz es tan importante en nuestro país y por qué este lugar es el elegido para que una competencia como esta de nivel mundial pueda celebrarse como si estuviéramos en los países nórdicos”, remarcó la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, durante el acto de apertura.

La titular de la cartera productiva puso en valor la decisión política y la articulación institucional que hicieron posible la logística en la Bahía de los Témpanos. “Gracias a todos por haber confiado y gracias al señor gobernador por haber gestionado en primera persona que esto sea un hecho hoy acá”, enfatizó la funcionaria ante los atletas y autoridades presentes. En ese mismo sentido, valoró el esfuerzo del sector empresarial: “Agradecemos al privado que está haciendo una apuesta muy importante colaborando desde todos los rincones de la provincia para garantizar este evento”.

Desestacionalización del turismo y proyección a 2028

La llegada masiva de competidores y comitivas técnicas activa el movimiento económico en un período habitualmente signado por la baja ocupación. “En un momento en el que la estacionalidad marca a la provincia, esto implica que hay alrededor de 1.000 personas movilizándose; el objetivo es promocionar actividades que ayuden a romper con la estacionalidad definitivamente”, explicó Ricci al evaluar el impacto del torneo.

Asimismo, la agenda gubernamental apunta a consolidar a la provincia como un escenario permanente para eventos deportivos de escala global. “Insistimos en la importancia que tiene prepararnos para ser sede del mundial en el 2028, un evento que nos va a caracterizar en el mundo entero ya que por primera vez va a salir de los países nórdicos y lo vamos a tener acá en este escenario imponente”, concluyó la ministra.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos