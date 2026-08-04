Rio Gallegos Firma Un Acuerdo De Cooperación Con La Cámara De Comercio Argentino Turca

El intendente Pablo Grasso rubricó el convenio con el respaldo de los jefes comunales de la Cuenca Carbonífera y el secretario de Comercio, en una jornada que refuerza la estrategia de desarrollo regional e internacionalización.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, firmó este miércoles un Acuerdo Marco de Cooperación Institucional con la Cámara de Comercio Argentino Turca (CCARGTUR), representada por su presidente, Özgür Yücel Demir. La rúbrica se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires y contó con el destacado acompañamiento de los intendentes Aldo Aravena (28 de Noviembre) y Darío Menna (Río Turbio), quienes respaldaron la iniciativa, así como del secretario de Comercio de Río Gallegos, Gerardo Mirvois.

El acuerdo, de carácter programático y enunciativo, establece un marco general de colaboración orientado a fortalecer los vínculos en áreas clave para el desarrollo de Santa Cruz, como el desarrollo productivo, comercial, industrial, energético, tecnológico y turístico, además de la promoción cultural y las relaciones institucionales.

Durante el encuentro, el intendente Pablo Grasso destacó la importancia de abrir nuevas puertas al intercambio internacional y de generar oportunidades para los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas locales. “Este acuerdo nos permite tender puentes con el sector empresarial turco, facilitando contactos que pueden traducirse en inversiones, cooperación técnica y nuevas posibilidades de negocio para nuestra comunidad”, expresó Grasso, quien rubricó el convenio en su calidad de jefe comunal de la capital provincial.

El secretario de Comercio, Gerardo Mirvois, presente en el encuentro, destacó la importancia de generar estas alianzas público-privadas para el entramado productivo provincial. “Acompañamos esta firma porque entendemos que la cooperación internacional y la articulación entre municipios son herramientas esenciales para el crecimiento económico de Santa Cruz”, expresó Mirvois.

El Acuerdo Marco contempla áreas de cooperación que incluyen el intercambio de experiencias y conocimientos en transición energética, eficiencia tecnológica e innovación, la promoción de Río Gallegos y la provincia como destino turístico, y la organización conjunta de talleres, seminarios y ferias. Asimismo, se facilitarán contactos entre emprendedores y MPyMES locales con los asociados de la Cámara, promoviendo oportunidades de negocio e inversión.

El presidente de la Cámara de Comercio Argentino Turca, Özgür Yücel Demir, valoró el encuentro y destacó el interés de su institución en fortalecer los lazos comerciales y culturales con la Patagonia argentina. “Argentina y Turquía tienen una relación estratégica con un gran potencial por desarrollar. Este acuerdo es el primer paso para construir una agenda de trabajo conjunta que beneficie a ambas partes”, afirmó Demir.

El convenio tendrá una vigencia de dieciocho meses, con posibilidad de renovación automática, y sienta las bases para la futura suscripción de convenios específicos que materializarán las acciones de cooperación en cada una de las áreas mencionadas. Las partes se comprometieron a resolver cualquier controversia de común acuerdo y, en última instancia, bajo la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Río Gallegos.

Con esta firma, el municipio de Río Gallegos, con el respaldo de los municipios de 28 de Noviembre y Río Turbio, reafirman su compromiso con el desarrollo económico y la integración regional, apostando a la cooperación internacional como herramienta para generar nuevas oportunidades para sus comunidades.