DDI Puerto Deseado Recuperó un vehiculo sustraído tras intensas tareas investigativas

La División de Investigaciones y Narcocriminalidad de Puerto Deseado logró recuperar, durante la jornada de este martes, un vehículo que había sido denunciado como robado horas antes en esta localidad.

Tras tomar la denuncia, personal de la DDI inició de manera inmediata diversas tareas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad, recorridas preventivas y rastrillajes en distintos sectores de la ciudad.

Como resultado de dichas gestiones, el rodado, un Citroën C3 de color gris, fue localizado abandonado en inmediaciones del Museo de Puerto Deseado.

Una vez hallado el vehículo, se preservó el lugar y se convocó a personal de la División Gabinete Criminalístico, que llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de obtener elementos de interés para la investigación.

La causa continúa en etapa investigativa con el fin de identificar a la persona o personas responsables del hecho, mientras que el vehículo será restituido a su propietario una vez cumplidos los recaudos judiciales y periciales de rigor.

La Policía de Santa Cruz destaca la importancia de la rápida intervención y del trabajo coordinado desarrollado por el personal policial para lograr la recuperación del rodado y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Se contó con la colaboración de División Comisaría local y Criminalística.