Santa Cruz llevará propuestas al Consejo Federal Pesquero y reclama medidas para recuperar actividad en sus puertos

La provincia de Santa Cruz participará de una nueva reunión del Consejo Federal Pesquero con una agenda centrada en la situación de la actividad langostinera y el impacto que el esquema actual genera sobre los puertos santacruceños.

En ese marco, y como parte de una convocatoria impulsada por el gobernador Claudio Vidal, mantuvo una reunión con Ariel Rivera, observador de Caleta Olivia; Sebastián González y Alejandro Blatt, representantes gremiales del SUEPP y Carlos Blatt, trabajador jubilado del SUEPP (Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónico) de Puerto Deseado, con quienes analizó la actualidad del sector y la necesidad de avanzar en medidas que permitan recuperar actividad y empleo en los puertos de la provincia.

Desde el Gobierno Provincial señalaron la necesidad de revisar condiciones que hoy afectan de manera directa la operatoria local, pese a que el recurso continúa sosteniéndose en términos biológicos.

De acuerdo a un relevamiento técnico elaborado sobre datos oficiales del sistema portuario provincial, Puerto Deseado pasó de registrar más de 52 mil toneladas descargadas en 2017 a 5.882 toneladas en 2025. En tanto, Caleta Paula muestra una caída sostenida desde 2016, con una operatoria prácticamente nula de buques congeladores.

En ese contexto, se remarcó que la problemática no responde a la disponibilidad del recurso, sino al funcionamiento de un esquema que concentra descargas en otros puertos y limita el derrame económico en Santa Cruz.

Trabajo conjunto y posición provincial

Con el objetivo de consolidar una postura común, el Gobierno de Santa Cruz viene convocando a representantes de los distintos sectores vinculados a la actividad. La próxima semana se desarrollará en Río Gallegos un encuentro con participación de sindicatos, empresarios y organismos del Estado.

La intención es arribar al Consejo Federal Pesquero con planteos concretos que permitan defender los intereses productivos de la provincia y recuperar niveles de actividad en los puertos santacruceños.

Entre los principales puntos a presentar, se encuentra el pedido para restablecer incentivos a las exportaciones desde puertos patagónicos y corregir asimetrías logísticas que hoy afectan la competitividad regional.

Defensa del trabajo y la producción

De manera paralela, la provincia también avanzará en el análisis de distintas herramientas vinculadas a sus competencias, entre ellas la situación de la veda en el Golfo San Jorge, con el objetivo de generar condiciones que permitan recuperar movimiento económico y empleo.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, sostuvo que “no es razonable que, teniendo el recurso frente a nuestras costas, el impacto económico termine en otras provincias”.