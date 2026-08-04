Santa Cruz inauguró la Winter Swimming World Cup 2026 y volvió a mostrar al mundo el Glaciar Perito Moreno

Con la participación Gobernador Claudio Vidal junto a Matías Ola y autoridades nacionales, provinciales, representantes del Parque Nacional Los Glaciares y delegaciones de 15 países, quedó oficialmente inaugurada la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup Argentina 2026. El evento, se desarrolla frente al Glaciar Perito Moreno.

La Bahía de los Témpanos fue escenario este martes por la mañana del acto oficial de apertura de la Winter Swimming World Cup Argentina 2026, uno de los eventos de nado en aguas frías más importantes del calendario internacional. La ceremonia reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, deportistas, organizadores, patrocinadores e invitados especiales para dar inicio formal a una nueva edición de la competencia.

La jornada comenzó con la recepción protocolar de las delegaciones y autoridades, seguida por el corte de cinta inaugural, que dejó oficialmente habilitado el certamen, en un momento simbólico que contó con la participación de la mascota oficial conocida como “Andy”. Posteriormente, la cantante lírica Tahyana Perret interpretó el Himno Nacional Argentino.

Durante el acto hicieron uso de la palabra el intendente del Parque Nacional Los Glaciares, Horacio Pelozo; el presidente de Nadando Argentina, Matías Ola; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Una decisión política de posicionar a Santa Cruz

En representación del Gobierno Provincial, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar nuevamente una competencia de nivel mundial en uno de los paisajes naturales más emblemáticos del planeta. “Gracias a todos por haber confiado y gracias al señor gobernador por haber gestionado en primera persona que esto sea un hecho hoy acá”, expresó.

Por su parte, el gobernador Claudio Vidal remarcó que la realización del evento es el resultado de una decisión política articulada entre la Provincia y el Gobierno Nacional para potenciar el turismo y diversificar la economía santacruceña. “Existió la decisión política que permitió que conjuntamente con el Gobierno Nacional, a través del secretario de Turismo, y la provincia de Santa Cruz podamos desarrollar esta actividad”, afirmó. Asimismo, sostuvo que “Santa Cruz tiene un potencial enorme y lo tenemos que aprovechar”, al tiempo que proyectó la posibilidad de llevar este tipo de competencias a otras localidades de la provincia en el futuro.

Un evento internacional

La Winter Swimming World Cup reúne este año a más de 300 nadadores provenientes de 15 países, quienes competirán en aguas cercanas a los 2 °C frente al Glaciar Perito Moreno, uno de los principales íconos naturales de la Argentina y Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Con la fotografía institucional de las autoridades, organizadores y representantes de las delegaciones, quedó oficialmente inaugurada la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup Argentina 2026, dando paso al inicio de las competencias previstas en el cronograma oficial.