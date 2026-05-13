Santa Cruz impulsa un proyecto de financiamiento estratégico para transformar infraestructura y reducir costos estructurales

El Gobierno Provincial presentó en la Legislatura una iniciativa para acceder al mercado internacional de capitales y financiar obras clave en energía, agua, educación y producción, postergadas desde hace décadas.

El Gobierno de Santa Cruz presentó ante la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de ley para autorizar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones, destinadas a financiar obras estratégicas de infraestructura y mejorar el perfil financiero de la provincia. La iniciativa busca avanzar en soluciones de fondo para problemas estructurales que afectan desde hace décadas a distintas localidades santacruceñas.

La propuesta contempla la posibilidad de acceder al mercado internacional de bonos con mejores condiciones financieras que las disponibles actualmente en el mercado local, permitiendo obtener tasas más bajas, plazos más extensos y períodos de gracia más amplios.

Desde el Ejecutivo Provincial remarcaron que la decisión apunta a “invertir hoy para resolver problemas históricos y dejar de seguir pagando el costo del atraso”.

Obras estratégicas para reducir costos y mejorar servicios

Entre los principales destinos del financiamiento se encuentran obras vinculadas a la interconexión energética de localidades que hoy operan con sistemas aislados y altamente costosos, situación que genera fuertes déficits mensuales para el Estado provincial.

Además, se prevé avanzar con la primera etapa del acueducto del Lago Buenos Aires, una obra considerada clave para fortalecer el abastecimiento de agua y potenciar el desarrollo productivo regional.

El proyecto también contempla inversiones en infraestructura educativa, especialmente orientadas a la educación técnica, y la recuperación de infraestructura portuaria estratégica para ampliar la capacidad productiva y logística de Santa Cruz.

Según se desprende del proyecto elevado a la Legislatura, los recursos sólo podrán destinarse a gastos de capital, programas de desarrollo y administración de pasivos, quedando excluido su uso para gastos corrientes.

Mejores condiciones financieras y ordenamiento de las cuentas públicas

La iniciativa también prevé utilizar parte de las herramientas financieras para refinanciar compromisos existentes con tasas más elevadas, mejorando el perfil de vencimientos y generando alivio sobre las cuentas provinciales.

En los fundamentos técnicos del proyecto se destaca que las alternativas internacionales en dólares presentan un costo financiero considerablemente menor respecto de las opciones en pesos disponibles actualmente en el mercado argentino.

Asimismo, el Gobierno Provincial subrayó que Santa Cruz cuenta con regalías hidrocarburíferas y mineras vinculadas al dólar, lo que permite reducir el riesgo cambiario asociado a este tipo de financiamiento.

Más actividad económica, más empleo, más recursos

Las obras permitirán dinamizar las economías locales a través del fuerte movimiento económico que genera la construcción y la inversión en infraestructura.

La ejecución de estos proyectos impulsará la demanda de mano de obra directa e indirecta, movilizando empresas, comercios, proveedores y actividades vinculadas al sector de la construcción en distintas localidades santacruceñas.

Esto más el ahorro por la eficientización del gasto permitirá al Tesoro provincial contar con mayores recursos corrientes para volver a los trabajadores y la comunidad en general

“Gobernar es transformar la realidad”

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa representa una decisión “responsable y necesaria” frente a años de falta de inversión estructural.

“El futuro se hipoteca cuando no se invierte, cuando se dejan crecer los problemas y cuando se paga cada vez más caro por no tomar decisiones”, expresaron desde el Gobierno Provincial al defender la importancia del proyecto.

La propuesta será ahora analizada por la Honorable Cámara de Diputados, en el marco de las herramientas previstas por la Constitución Provincial y las leyes de administración financiera y responsabilidad fiscal vigentes.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.