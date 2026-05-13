El Gobierno de Santa Cruz fortalece la gestión estratégica en las escuelas

La Cartera de Educación del Gobierno de Santa Cruz fortalece la formación de los equipos directivos, razón por la cual hoy llevó adelante un nuevo encuentro en el auditorio de la Fundación Osde, Río Gallegos

Enmarcada en el programa “Transformar la Secundaria Santa Cruz”, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), inició en Río Gallegos, una capacitación intensiva de tres jornadas sobre Gestión Estratégica y Liderazgo Pedagógico, destinada a equipos directivos de 17 instituciones secundarias de toda la provincia.

La actividad es coordinada por Brenda Steeb, directora de Servicios Educativos de “Somos Red”, quien junto a la Fundación Banco Santa Cruz busca consolidar la innovación y los indicadores de aprendizaje en toda la jurisdicción.

Sistematización de prácticas institucionales

El encuentro técnico actual se enfoca en pilares necesarios para dar sostenibilidad a las trayectorias escolares. Las escuelas participantes trabajan bajo cinco objetivos estratégicos definidos desde 2024, con un marcado énfasis en la mejora de indicadores en Lengua y Matemática, el fortalecimiento de la innovación tecnológica y la optimización del clima escolar.

Sobre el propósito de esta etapa, Steeb precisó que “en este tercer año lo que vamos a buscar con ellas es sobre todo la sistematización de acciones, la institucionalización de prácticas y la profundización sobre distintos aspectos que hacen al logro de estos objetivos”.

Capacitación situada y equipos interdisciplinarios

La metodología de trabajo se distingue por ser de carácter práctico y lúdico, similar a experiencias previas como el campamento matemático. En esta oportunidad, la convocatoria integra a directores, asesores pedagógicos y miembros del Equipo de Orientación Escolar (EOE), promoviendo un abordaje integral de la problemática educativa desde cada rol institucional.

“Proponemos que los docentes lo vivan desde la práctica y modelizamos con ellos”, detalló la funcionaria de “Somos Red” respecto a la dinámica de trabajo. Asimismo, destacó el compromiso del personal frente a la exigencia del cronograma previsto para la capital provincial: “Van a ser tres días, unas jornadas largas de ocho horas, muy intensas”.

Esta alianza estratégica entre el Estado y el sector privado asegura que los equipos de conducción cuenten con las herramientas necesarias para liderar procesos de transformación pedagógica que impacten directamente en la calidad educativa de los jóvenes santacruceños.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.