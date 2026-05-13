Desarrollo Social concretó la firma del PAINA con Jaramillo-Fitz Roy

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, en línea con las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, continúa garantizando la operatividad del Programa de Atención Integral de Niñez, Adolescencia y Familia (PAINA) en los municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz.

En esta oportunidad, el ministro Sebastián Georgion, recibió a la presidenta de la Comisión de Fomento, Ana María Urricelqui, con motivo de rubricar el Programa, el cual brinda y fortalece herramientas de acompañamiento, protección y asistencia integral destinadas a niñas, niños y adolescentes.

Durante el encuentro, Urricelqui resaltó la importancia de estas acciones y su continuidad, destacando que las mismas están direccionadas a los vecinos de la comunidad.

Asimismo, el ministro Georgion hizo énfasis en la disposición de estas herramientas, como también el trabajo realizado por la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, encabezada por Luis Quiroga y equipo; que permite su aplicación junto a las localidades, fomentando el trabajo conjunto y acercando oportunidades a los santacruceños.