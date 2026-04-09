Santa Cruz fortalece la aviación sanitaria: convenio clave con el Aeroclub de Río Gallegos

El Gobierno provincial firmó un acuerdo de colaboración con el Aeroclub de Río Gallegos para impulsar la actividad aeronáutica, mejorar la respuesta ante emergencias y optimizar el traslado de insumos médicos en todo el territorio.

En un paso concreto para fortalecer la conectividad y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, el Gobierno de Santa Cruz formalizó un convenio de colaboración mutua con el Aeroclub de Río Gallegos. La iniciativa apunta a potenciar la actividad aeronáutica en la provincia y ponerla al servicio de la comunidad.

El acuerdo fue rubricado por la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, en representación del Ejecutivo provincial, y por el presidente del Aeroclub de Río Gallegos, Juan Manuel Barozzi Behr.

Aviación al servicio de la salud y la emergencia

Uno de los ejes centrales del convenio es el fortalecimiento de la aviación sanitaria. A partir de este entendimiento, se facilitará el transporte aéreo de insumos médicos entre hospitales de Santa Cruz, una herramienta clave en una provincia con grandes distancias y condiciones geográficas desafiantes.

Además, el acuerdo contempla la articulación conjunta ante accidentes y situaciones de emergencia, donde la rapidez en la respuesta puede resultar determinante.

Desarrollo aeronáutico con impacto social

Más allá de la asistencia en casos críticos, el convenio también busca promover el desarrollo sostenido de la actividad aeronáutica en la provincia. La articulación entre el Estado y el Aeroclub permitirá ampliar capacidades operativas y fortalecer una infraestructura estratégica para Santa Cruz.

La iniciativa refleja una mirada integral: no solo se trata de volar, sino de garantizar que cada recurso aéreo disponible pueda convertirse en una herramienta concreta al servicio de la comunidad.

El acuerdo pone en valor la cooperación institucional como motor de soluciones reales. Con este paso, Santa Cruz avanza en consolidar un sistema más eficiente para enfrentar emergencias, reducir tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.