Santa Cruz firmó un acuerdo para fortalecer la alfabetización con acompañamiento técnico y formación docente

La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, con el objetivo de mejorar los aprendizajes desde los primeros años a partir del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, firmó un convenio de cooperación con la Fundación Natura, la Fundación Pérez Companc y la empresa CGC para fortalecer la alfabetización en toda la provincia.

El acuerdo marca un paso importante en la articulación entre el Estado y el sector privado, con un objetivo claro, mejorar los niveles de alfabetización desde los primeros años de la trayectoria escolar.

Destinatarios

La iniciativa estará enfocada en salas de 4 y 5 años del nivel inicial y en los primeros años de la escuela primaria, donde se definen las bases del aprendizaje.

A partir de este convenio, se desarrollarán programas específicos que incluyen capacitaciones para docentes, instancias de formación para equipos directivos y acompañamiento técnico en territorio, con el respaldo de instituciones con amplia experiencia en el área.

“Consolidar políticas educativas”

“Para nosotros es muy importante generar alianzas estratégicas que nos permitan ampliar herramientas, sumar acompañamiento técnico y seguir consolidando políticas educativas que tengan impacto real en las aulas”, expresó la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido.

Además, el financiamiento de materiales, instancias de capacitación y acciones pedagógicas estará acompañado por las organizaciones participantes, lo que permite ampliar el alcance de las políticas educativas sin generar costos adicionales para el sistema provincial.

Calidad de la enseñanza

“La alfabetización es una prioridad para esta gestión. Por eso celebramos este trabajo conjunto, que nos va a permitir acompañar a docentes, directivos y comunidades educativas con más formación y más recursos”, agregó Rasgido.

Este trabajo conjunto busca fortalecer una política educativa sostenida en el tiempo, con herramientas concretas para mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar igualdad de oportunidades en toda Santa Cruz.