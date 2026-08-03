Santa Cruz entregará libros de alfabetización para nivel inicial a docentes y familias

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, anunció la primera entrega de material pedagógico enmarcado en el Plan Provincial de Alfabetización, destinado a fortalecer la enseñanza en salas de 4 y 5 años. La funcionaria también se refirió a los anuncios del Gobernador sobre el reconocimiento a los docentes que cumplieron funciones durante el primer semestre.

La presidente del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, confirmó en diálogo con Voces y Apuntes que en los próximos días comenzará la distribución de los primeros libros correspondientes al Plan Provincial de Alfabetización, una política que —remarcó— no se limita al nivel inicial y primario, sino que abarca a todo el sistema educativo.

“Ya tenemos los libros y en los próximos días vamos a avanzar con la entrega”, adelantó la funcionaria, y precisó que se trata de dos tipos de material: libros de orientaciones pedagógicas para los docentes de salas de 4 y 5 años, y otros con propuestas para las familias, orientados a fortalecer los procesos de alfabetización de los niños desde el hogar.

Rasgido explicó que el plan también incluye instancias de trabajo con estudiantes de los profesorados, “a los efectos de fortalecer la formación de quienes dentro de muy poco tiempo van a ser docentes en las instituciones educativas”.

Al destacar el alcance social de la iniciativa, la titular del CPE sostuvo que “la alfabetización tiene que ver con lo más básico para el desarrollo de todo ser humano, que es la posibilidad de acceder a todos los derechos”. Además, señaló que la concreción de esta etapa del plan fue posible gracias a alianzas estratégicas con el sector empresarial, que según detalló Rasgido “nos está acompañando en la implementación de las políticas públicas educativas”.

Reconocimiento a los docentes del primer semestre

Consultada por los anuncios realizados el viernes por el Gobernador, Rasgido detalló que se trató de tres medidas vinculadas al desempeño docente durante el ciclo lectivo.

La primera consiste en la devolución de los días descontados a los docentes por los paros, en el marco de un acuerdo paritario. La segunda establece que, de ahora en más, todo día de paro que afecte el dictado de clases será descontado y no reintegrado. La tercera medida crea, por decreto, un estímulo económico para los docentes que registren cumplimiento efectivo de funciones frente a alumnos durante todos los días hábiles del período febrero-junio.

Según precisó la funcionaria, el pago de este beneficio se instrumentará mediante una liquidación complementaria que se abonará entre el 14 y el 18 de agosto, compuesta por dos conceptos: un estímulo de $500.000 para los docentes que cumplan los requisitos, y la devolución de los días descontados, que se efectivizará en dos tramos, uno en agosto y otro en octubre.

“Hoy estamos más o menos en 1.500 personas que van a recibir este estímulo, y seguramente ese número va a aumentar”, indicó Rasgido, y agregó que los equipos técnicos ya trabajan junto a las escuelas para relevar la información necesaria y garantizar el pago.