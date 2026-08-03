La Municipalidad continúa reacondicionando calles en el marco del Plan de Contingencia

Después de las intensas precipitaciones que afectaron distintos puntos de la ciudad durante el pasado fin de semana, el Municipio continúa trabajando intensamente en diversos sectores de la ciudad.

Actualmente, las cuadrillas y la maquinaria vial se encuentran operativas con el repaso de calles para crear canaletas que desvían el agua acumulada; también los camiones succionadores (chupa) ejecutan la labor de desagote y se realiza la limpieza de los sectores asfaltados con personal de barrido, máquinas y camiones.

Cabe mencionar que con el acompañamiento del intendente Pablo Carrizo, el personal municipal trabaja de forma articulada, no solo en las zonas mencionadas, sino en todos los puntos más afectados de Caleta Olivia, para llevar soluciones rápidas a los vecinos.