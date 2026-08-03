La Mesa de Mujeres y Diversidades denuncia “irregularidades” en el retiro de un bebé a una joven madre en Caleta Olivia

La Mesa de Mujeres y Diversidades de Caleta Olivia se declaró en alerta tras conocerse que la Secretaría de la Niñez aplicó una medida excepcional para separar a un bebé lactante de su madre, identificada como Tiara. Según las referentes, la decisión carece de respaldo legal y evidencia fallas graves en las políticas de prevención.

La Mesa de Mujeres y Diversidades de Caleta Olivia emitió una declaración de alerta frente a lo que consideran una serie de irregularidades en el procedimiento que derivó en el retiro del domicilio de un bebé lactante, hijo de una joven identificada como Tiara. La organización realizó una asamblea apenas trascendió el caso a través de los medios, cuando la familia decidió hacer pública su situación tras conocerse la medida excepcional dispuesta por la Secretaría de la Niñez.

Olga Reinoso, integrante de la Mesa, explicó que desde antes de que se dispusiera la medida excepcional, se venía identificando el proceso en un contexto que consideraban de vulneración de derechos. En ese sentido, remarcó que tanto la legislación provincial como la nacional establecen que el Estado debe intervenir y prevenir antes de llegar a instancias tan extremas como la separación de un hijo de su madre.

“La ley, tanto provincial como nacional, habla de abordar y prevenir antes de llegar a estas medidas excepcionales y vemos que ahí hay una falla muy grande de prevención”, sostuvo Reinoso, quien además señaló que el caso de Tiara no sería un hecho aislado: “Después nos enteramos de otros casos de mamás que se fueron acercando y están más o menos en la misma situación, no es el único caso que existe”.

Sin acto administrativo que justifique la medida

Uno de los cuestionamientos centrales de la Mesa apunta a la ausencia de fundamentación legal del procedimiento. Según Reinoso, no existe un acto administrativo que explique los motivos por los cuales se decidió retirar a la bebé del cuidado de su madre, lo que —afirmó— convertiría a la medida en nula de nulidad absoluta.

“Está faltando un acto administrativo que fundamente el motivo por el cual se retira del lado de la mamá a esa bebé. Al no encontrarse un acto administrativo que fundamente por qué hacen esa medida de excepción, es de nulidad absoluta”, afirmó.

La referente indicó que ya se presentaron junto a la abogada de Tiara para iniciar las acciones legales correspondientes, ante lo que describen como una acusación contra Tiara sin resolución judicial ni administrativa que la respalde: “Esa es una irregularidad y nos mantenemos en alerta porque hacen este tipo de medidas excepcionales sin tener ningún tipo de respaldo o sustento como marca la ley”.

Cuestionan la arbitrariedad y reclaman la restitución del bebé

Por su parte, Paola Álvarez, también integrante de la Mesa, calificó la medida como arbitraria y remarcó que no se respetaron los procedimientos que garantizan los derechos de las familias involucradas. Para Álvarez, el Estado debería haber priorizado el acompañamiento antes que la separación.

“Antes de tomar una terrible decisión de sacarle un bebé lactante a una mamá se tienen que tomar otras medidas y esto tiene que ver con violentar a la familia. Si la chica está en una situación vulnerable, el Estado es quien debe garantizarle ciertas cuestiones, como atención asistencial o psicológica, hay que ayudar y acompañar este proceso de maternar”, expresó.

Álvarez también denunció que se le impidió a la abogada de la familia acceder al expediente del caso, y reclamó una resolución inmediata: “Pedimos la restitución de este bebé con su mamá y que se cumplan las garantías que establece la ley”.