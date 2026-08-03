Santa Cruz abrió la licitación para dotar de equipamiento médico a tres hospitales

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 07/26 para dotar de insumos y tecnología a los hospitales de San Benito de Río Gallegos, 28 de Noviembre y Piedra Buena.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, efectuó hoy el acto de apertura de los sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 07/26 destinada a la adquisición de equipamiento médico con destino a los Hospitales Modulares del Barrio San Benito de Río Gallegos y de 28 de Noviembre, y para los quirófanos y sala de parto del Hospital Dr. Armando Zamudio de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.

El acto estuvo encabezado por la ministra de Salud y Ambiente, Dra. Lorena Ross, junto a los secretarios de Estado de Articulación y Monitoreo, Ariana Figueroa, de Salud y Seguridad del Paciente, Juan Simón Herrero, y el subsecretario de Acceso y Equidad en Salud Ricardo Coloccini. En la jornada se evaluaron las propuestas de las firmas Quiro-Med S.A.C.I.F., Tecnoimagen y Siemens Healthineers.

Desarrollo de la licitación y empresas oferentes

El procedimiento administrativo contempla la adquisición de un amplio abanico de aparatología médica por renglón, que incluye desde monitores y respiradores hasta equipamiento quirúrgico de alta complejidad. Las empresas Quiro-Med S.A.C.I.F., Tecnoimagen y Siemens Healthineers presentaron sus ofertas para cubrir las demandas del Hospital Modular del Barrio San Benito en Río Gallegos, el Hospital Modular de 28 de Noviembre y la sala de partos y quirófanos del Hospital Dr. Armando Zamudio de Comandante Luis Piedra Buena.

Al respecto, la ministra de Salud y Ambiente, Dra. Lorena Ross, destacó la amplia concurrencia de proveedores en el certamen licitatorio: “Es una licitación amplia, la idea es poder abrir el abanico y que se presenten la mayor cantidad posible de empresas para poder ir adquiriendo ese equipamiento”. Asimismo, la funcionaria hizo hincapié en el impacto directo que tendrá la inversión en la red sanitaria provincial al señalar que “la importancia de poner en funcionamiento estos espacios es poder dar una mejor calidad de atención y claramente poder completar la obra del modular”.

Ampliación de la capacidad de atención en Río Gallegos y el interior

La incorporación de equipamiento en el Hospital Modular del barrio San Benito resolverá la saturación del Centro de Salud N.º 9, dotando al sector de infraestructura adecuada para responder a la creciente demanda demográfica de la capital provincial. Esta ampliación operativa permitirá proyectar guardias continuas y descentralizar la atención médica de mayor complejidad.

Sobre este avance estratégico para la capital provincial, Ross enfatizó: “El centro donde estaban los consultorios era muy chiquito y no podíamos llegar a tener la cantidad de profesionales atendiendo ahí; la ampliación con este modular nos da la posibilidad de poder tener una guardia equipada de 24 horas”.

Continuidad del plan provincial de salud

Este proceso licitatorio se integra a un plan integral de abastecimiento que contempla la modernización tecnológica en diferentes puntos del territorio santacruceño. Entre las acciones recientes, la cartera sanitaria concretó la licitación de dos hagiógrafos destinados a Río Gallegos y la habilitación del servicio de hemodinamia en Caleta Olivia.

En ese sentido, la titular de la cartera sanitaria concluyó que “la idea es seguir avanzando para fortalecer el resto de los hospitales, poder dar una mejor calidad de atención a la comunidad y poder ampliar el sistema de salud”.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.