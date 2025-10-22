Salud y modernización: proyectos para fortalecer sistemas electrónicos

La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, mantuvo un importante encuentro de trabajo junto al secretario de Estado de Modernización e Innovación Tecnológica, Jorge Porto, dependiente de la Jefatura de Gabinete, a fin de avanzar una serie de proyectos en materia de sistemas electrónicos.

Durante este encuentro, se trabajaron distintos ejes de trabajo, sobre la implementación y actualización de los sistemas y plataformas empleadas en la salud pública provincial, a fin de promover estrategias y dinámicas que agilicen los tratamientos de procedimientos administrativos.

Asimismo, los funcionarios relevaron la capacitación e implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), para su próxima puesta en marcha, a fin de generar un circuito seguro y transparente de manera completamente digital.

Al respecto, la ministra Ross precisó que “el avance en la digitalización optimiza las tareas administrativas, a través de un sistema que permite garantizar la transparencia en cada procedimiento que se lleve adelante; la capacitación de los equipos es clave para la implementación de estas herramientas”.

El Ministerio de Salud y Ambiente, articula junto a los entes provinciales a fin de garantizar y optimizar servicios que permitan fortalecer el sistema de salud provincial y estrategias y líneas de acción para con las comunidades a través de los sectores de salud.