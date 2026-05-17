Río Gallegos: “Santa Cruz puede”, inauguró el Mercado Concentrador Patagónico , frutas y verduras de calidad a bajo costo

La iniciativa impulsada por la empresa provincial comenzó a funcionar en Río Gallegos con 14 productores de distintas provincias. Apunta a reducir intermediarios, fortalecer el comercio local y generar precios más accesibles para la comunidad.

Con la apertura oficial del Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos, el Gobierno Provincial, a través de Somos Santa Cruz Puede S.A.U., puso en marcha una nueva herramienta orientada a fortalecer el desarrollo productivo y comercial de Santa Cruz, con el objetivo de acercar frutas y verduras de calidad a precios más accesibles para comerciantes y consumidores.

El presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sívori, destacó que el proyecto se concretó en apenas 36 días por decisión del gobernador Claudio Vidal y remarcó que la iniciativa busca reducir costos logísticos y minimizar intermediarios.



“En 36 días pudimos viabilizar la orden del gobernador de llevar frutas y verduras a bajo costo a todos nuestros vendedores de la ciudad y de la provincia, para que puedan trasladar esos precios a nuestros vecinos”, expresó.

Un modelo mayorista con apertura al consumidor final



Sívori explicó que el mercado funcionará bajo una modalidad similar a la del Mercado Central de Buenos Aires. La venta estará destinada principalmente a mayoristas, supermercados, minimercados y verdulerías, mientras que los sábados se habilitará la comercialización para consumidores finales.



“La venta está prevista bajo el modelo del Mercado Central: mayoristas durante la semana y un día destinado al consumidor final”, señaló.

Además, indicó que el espacio permitirá conectar de manera directa a productores con comerciantes locales.



“Estamos armando un centro concentrador patagónico para abaratar todo lo que signifique logística y que el producto llegue directamente del productor al comerciante”, sostuvo.

En esta primera etapa, el mercado recibe productores provenientes de Entre Ríos, Mendoza y Buenos Aires, con mercadería que incluye frutas cítricas, manzanas, verduras y otros productos frescos.



Impacto en los precios y fortalecimiento del comercio local

El titular de Santa Cruz Puede aseguró que la iniciativa podría representar una reducción de entre un 30 y un 40 por ciento en los precios finales, aunque aclaró que la responsabilidad de trasladar esa baja dependerá de los comercios.

“Nosotros entregamos a un precio muy bajo al vendedor. Él debe tener la responsabilidad de bajar su producto para beneficiar a nuestra gente”, remarcó.



En ese sentido, rechazó las críticas que señalan que el mercado podría competir con comerciantes locales y aclaró que el objetivo es fortalecer al sector.

“Esto no compite con la verdulería del barrio. El mercado está pensado como una herramienta para los comerciantes, igual que el Mercado Central de Buenos Aires”, afirmó.



Espacio gratuito para productores santacruceños

Sívori también confirmó que los productores locales contarán con espacios gratuitos dentro del predio para exhibir y comercializar sus productos.

“Los productores locales tienen un lugar asignado para instalarse sin ningún costo. Además, podrán generar rondas de negocios y tomar contacto con productores de otras provincias”, explicó.

Asimismo, destacó las ventajas estratégicas de Santa Cruz en materia productiva por trabajar en contra estación con otras regiones del país.

“Cuando termina la cereza en el norte, aparece nuestra cereza. Eso tiene que ser aprovechado por nuestros productores”, señaló.



“Santa Cruz Puede busca generar oportunidades”

Finalmente, Sívori reafirmó que la empresa estatal no busca maximizar ganancias, sino generar herramientas para abaratar costos y promover desarrollo económico.

“Santa Cruz Puede es una empresa cuyo fundamento es viabilizar inversiones y acercar productos a precios competitivos, sin descuidar al comercio local”, concluyó.