Río Gallegos refuerza la asistencia social con la entrega de leña en el marco del Plan Invernal 2026

El Municipio avanzó con una nueva jornada de distribución destinada a familias sin acceso a la red de gas, priorizando a sectores en situación de vulnerabilidad.

Este lunes, el Municipio de Río Gallegos llevó adelante una nueva entrega de leña a vecinos y vecinas que no cuentan con red de gas domiciliario, en el marco del Plan Integral Invernal 2026.

Desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario destacaron que la asistencia a familias en situación de vulnerabilidad constituye una de las principales prioridades de la actual gestión municipal, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas.