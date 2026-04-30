Paritarias, agua y turismo: los ejes que planteó Carrizo tras la reunión con Vidal

El intendente de Caleta Olivia confirmó que se evalúa un aumento salarial sujeto a recursos, anticipó un plan para mejorar el servicio de agua y destacó iniciativas turísticas, en el marco de un encuentro provincial con jefes comunales.

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, informó que el municipio continúa negociando paritarias con los gremios y señaló que se analiza la posibilidad de otorgar un nuevo incremento salarial, condicionado a la disponibilidad de recursos.

En materia de servicios, adelantó que se trabaja en un plan integral destinado a optimizar el acceso y la distribución de agua potable en la ciudad, el cual será presentado en los próximos días como respuesta a una de las principales demandas de la comunidad.

Además, el jefe comunal destacó el avance de iniciativas vinculadas al turismo, entre ellas un proyecto de avistaje de ballenas y las gestiones para que Caleta Olivia sea sede del Torneo Federal de Vóley 2027, evento que podría convocar a más de mil visitantes.

Las declaraciones se dieron tras un encuentro encabezado por el gobernador Claudio Vidal, quien reunió a intendentes de la provincia para analizar la situación económica y coordinar acciones de gestión.

FUENTE: CANAL 2