Elmiger: “Estamos todos juntos para seguir adelante con este proyecto político que hoy gobierna Santa Cruz”

La ministra de Gobierno destacó el trabajo conjunto entre el gobierno de Claudio Vidal, los municipios y Santa Cruz Puede, y llamó a profundizar el desarrollo productivo en cada localidad.

Tras la reunión encabezada por el gobernador Claudio Vidal en las instalaciones de Santa Cruz Puede S.A.U., la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, puso en valor el encuentro como una instancia clave de articulación política y territorial.

“Estamos todos juntos en este proyecto político”

Al inicio de sus declaraciones, la funcionaria remarcó el sentido del encuentro: “Principalmente, me parece que lo que nos llevamos es que estamos todos juntos para seguir adelante con este proyecto político que hoy gobierna la provincia de Santa Cruz, con ideas”, expresó.

En ese sentido, destacó que la reunión permitió renovar el compromiso colectivo, ya que “estar todos juntos acá también renueva un poco esta sensación de trabajo en equipo”, señaló.

Construcción desde el diálogo

Elmiger subrayó la importancia del diálogo dentro de un espacio político amplio: “Lo fructífero fue eso, que estamos construyendo desde el diálogo, a pesar de las diferencias, que por supuesto siempre van a existir, porque somos un frente muy amplio y con variedad de opciones políticas”, afirmó.

Asimismo, indicó que este tipo de encuentros forman parte de una dinámica de trabajo sostenida en el tiempo, que se replica en distintas localidades de la provincia.

Cambio de matriz productiva

Uno de los ejes centrales de la reunión estuvo vinculado al desarrollo económico. En ese marco, la ministra destacó el rumbo planteado por el equipo del gobernador:

“El ministro de Economía y el gobernador fueron muy claros en qué es lo que se viene para Santa Cruz, haciendo mucho hincapié en el cambio de la matriz productiva”, sostuvo agregó que, como recalca el gobernador Claudio Vidal “es con educación, con producción y con trabajo. No hay otra”.

En esa línea, convocó a intendentes y comisionados de fomento a pensar estrategias locales: “Les pedimos que piensen de qué forma se puede generar producción local en cada una de las ciudades de nuestra provincia”.

Un desafío para toda la provincia

La funcionaria reconoció que se trata de un proceso que implica un cambio profundo: “Es un desafío porque es una realidad: nunca pensamos a Santa Cruz de una forma productiva en los últimos treinta años”, señaló.

Y remarcó el contexto actual: “Estamos en un momento del país en el que hay una crisis muy grande, y nos invitamos todos a pensar y a generar políticas públicas en función de este crecimiento y de este nuevo desarrollo”.

El rol de Santa Cruz Puede SAU

Elmiger también destacó el crecimiento de la empresa estatal en su primer año de funcionamiento: “Lo que destacábamos hoy era cómo fue avanzando en el desarrollo de cada una de las localidades en las que está presente la SAU”, indicó.

En ese sentido, valoró la producción local apuntando que “hoy estamos en Gallegos, en un predio recuperado de la corrupción, con producción de puertas placa y féretros que no solo son más económicos, sino que son producidos en Santa Cruz, con materiales y trabajadores locales”.

Además, enumeró otras iniciativas productivas en la provincia: “En Puerto Santa Cruz está lo de las gallinas, en Calafate la plantación de alfalfa y maíz, en Gobernador Gregores el matadero. Tenemos desarrollos productivos en toda la provincia”.

Convocatoria al sector privado

Finalmente, la ministra extendió la invitación a la comunidad indicando que este

“no es un mensaje solamente para los intendentes, cualquier ciudadano que tenga una idea de producción puede asociarse a la SAU y generar trabajo local”, afirmó.

“Las puertas están abiertas para desarrollar esas ideas y acompañar el crecimiento productivo de Santa Cruz”, concluyó.