Carina Bosso: “Tenemos todo para producir y contamos el apoyo del Gobierno Provincial”

Lo manifestó la intendenta de Gobernador Gregores en el marco de la convocatoria del gobernador Claudio Vidal para dialoga y exponer detalles del rol estratégico de la empresa Santa Cruz Puede S.A.U. en la provincia.

Luego de su participación en la reunión que encabezó esta tarde, el gobernador Claudio Vidal con legisladores, intendentes de la provincia e integrantes de su equipo de trabajo, para dar a conocer los aspectos relevantes de a labor que se impulsa desde la empresa Santa Cruz Puede S.A.U., la intendenta de Gobernador Gregores, Carina Bosso, habló de la importancia de generar estos espacios de encuentro para fortalecer el diálogo.

Proyecto privado con acompañamiento público

Por otra parte, la jefa comunal de Gobernador Gregores, se refirió al potencial productivo y turístico que tiene su localidad. “A través de Santa Cruz Puede se está desarrollando un proyecto que tiene que ver con el guanaco”, subrayó. En ese sentido, expresó es “importante poder comentar y dialogar acerca de lo que se está trabajando en Gobernador Gregores”. “La producción de la carne de guanaco es una industria bastante incipiente y al ser un proyecto privado, nos ayuda a descomprimir la demanda laboral, dado que mucha de nuestra gente está trabajando en ese proyecto”, aseguró.

Más adelante, Bosso remarcó que este proyecto comenzó hace unos meses. A la vez, que indicó que sería muy importante continuar con encuentros como el que se llevó adelante hoy.

Perspectivas

“El Gobernador fue muy claro en su mensaje: tenemos y necesitamos producir en nuestra provincia. Tenemos todo para producir y contamos el apoyo del Gobierno Provincial que es lo más importante. Así que me parece que tenemos que ponernos todo a trabajar en eso”, cerró.